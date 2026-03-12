Angola: La police saisit six tonnes de marchandises diverses à Luvo pour fraude fiscale présumée

Mbanza Kongo — Six tonnes de marchandises diverses ont été saisies cette semaine par la police fiscale au poste frontière de Luvo, dans la province du Zaïre, alors qu'elles étaient destinées à être introduites clandestinement en République démocratique du Congo.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale du Zaïre, le commissaire Luís Bernardo, les produits saisis comprenaient 70 sacs de farine de maïs, 120 cartons de jus de fruits, 30 casques de moto, 210 cartons de biscuits, des détergents et des articles en plastique.

D'après des déclarations faites à l'ANGOP, la police fiscale a également saisi 560 litres de carburant (essence et diesel) au poste frontière de Nóqui, destinés à la RDC, ainsi que 50 kilogrammes de médicaments divers qui étaient introduits clandestinement sur le territoire national. La province de Zaïre partage environ 310 kilomètres de frontière terrestre et fluviale avec la République démocratique du Congo, par les municipalités angolaises de Soyo, Nóqui, Cuimba et Mbanza Kongo.