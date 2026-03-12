Angola: La dépouille d'Octávio Capapa repose au cimetière Santa Ana

Luanda — La dépouille du journaliste Octávio Pedro Capapa, décédé le 6 mars des suites d'une maladie, a été inhumée ce mercredi au cimetière Santa Ana de Luanda.

Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de tristesse, les obsèques ont été marquées par plusieurs hommages, notamment celui de la Radio Nationale d'Angola (RNA), qui a souligné le professionnalisme et le talent d'Octávio Pedro Capapa. « Aujourd'hui, nous disons adieu à un citoyen exemplaire qui a tout donné pour son pays, laissant un héritage à jamais gravé dans nos mémoires et qui mérite toute notre reconnaissance », souligne la RNA.

De leur côté, les Forces armées angolaises (FAA) ont déclaré : « Octávio Capapa nous quitte pour une autre dimension, laissant derrière lui un héritage de professionnalisme exceptionnel dans le domaine de la communication sociale. Sa voix inimitable a contribué à la mobilisation générale dans la lutte pour la paix et la réconciliation nationale. » De son côté, le journaliste Amílcar Xavier a déclaré qu'Octávio Capapa était un homme attentionné et disponible, qui savait toujours comment cultiver les amitiés.

« Octávio Capapa avait un talent de communication remarquable, avec une voix à la fois informative, pédagogique et enjouée», a-t-il souligné. Le journaliste retraité de la RNA, Octávio Pedro Kapapa, est décédé le 6 de ce mois au complexe hospitalier général Pedro Maria Tonha « Pedalé » de Luanda, des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui neuf enfants et une veuve. Octávio Pedro Capapa a rejoint la RNA en 1984, débutant sa carrière au sein du département de la direction et des studios. Il a ensuite intégré Rádio Cidade, où il s'est distingué par son professionnalisme et son talent, devenant une voix reconnue de la radiodiffusion nationale.