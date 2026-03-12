Angola: Un millier des champs agricoles inondés par la crue d'une rivière

Icolo e Bengo — Des champs agricoles ont été submergés par la crue de la rivière Zenza dans la province de Icolo e Bengo, a annoncé ce mercredi, le Service de protection civile et des pompiers (SPCB).

Selon un communiqué de presse de SPCB, le fait a été confirmé après une visite des agents dans les zones touchées par les inondations, avec un risque élevé d'affecter les habitations. « D'après une première évaluation sur le terrain, plus d'un millier de champs agricoles sont sous les eaux, une situation qui affecte directement les agriculteurs des communautés voisines », peut-on lire. La situation affecte directement les communes de Funda, de Caop Velha/Norte à Malengue, et Kifangondo. Le fleuve mesure plus de 25 mètres de large et plus de sept mille kilomètres de long.

Le fleuve Bengo, également connu sous le nom de fleuve Zenza, s'étend sur environ 300 à 350 kilomètres dans le nord-ouest de l'Angola. Il prend sa source dans les montagnes des provinces d'Uíge/Cuanza Norte et se jette dans l'océan Atlantique au nord de Luanda, étant vital pour l'approvisionnement en eau de la capitale du pays.