Angola: Accident de camion - Circulation perturbée sur la Serra da Leba

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MS/LUZ

Lubango — Un camion chargé de blocs de granit a fait une sortie de route dans le virage n° 13 de la chaine de montagnes Serra da Leba, interrompant la circulation depuis mercredi matin, entre Huíla et Namibe, sur la route nationale EN-280-A.

Des images prises par des témoins montrent le camion immobilisé sur la chaussée. Une dépanneuse a été dépêchée sur place pour dégager le poids lourd. Selon une source de la police de Huíla, les autorités sont sur place pour gérer la circulation et coordonner le dégagement du véhicule. La police appelle les automobilistes à la prudence jusqu'au retour à la normale.

L'accident n'a fait aucune victime, mais la situation reste sous étroite surveillance par les équipes de secours. À Huíla, il pleut sans interruption depuis 72 heures, rendant la chaussée glissante. De petits glissements de terrain se produisent dans les Serra da Chela et Serra da Leba. Le dernier accident grave dans la Serra da Leba s'est produit en juillet 2025 et a fait 18 morts, lorsqu'un bus de passagers s'est renversé dans un ravin de la région.

