Congo-Kinshasa: Plus de 150 déplacés de la guerre de l'Est installés à Lubumbashi lancent un SOS aux autorités congolaises

Plus de 150 déplacés de la guerre de l'Est, installés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, appellent à l'aide les autorités gouvernementales ainsi que les organisations humanitaires. Ils ont lancé cet appel lors d'un sit-in organisé mercredi 11 mars devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Ils alertent sur leurs conditions de vie devenues extrêmement précaires depuis leur arrivée dans la ville.

Selon ces familles ayant fui les violences au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, aucune assistance sociale ne leur a été fournie, ni par le gouvernement ni par les organisations humanitaires.

Depuis deux ans, ils affirment être contraints de dormir à la belle étoile, faute de logements adéquats.

Ils se sont installés au quartier Luhohoshi, rue 11, marché Zambia, dans la commune Annexe, un lieu qui ne dispose d'aucune infrastructure pour accueillir des personnes vulnérables.

Cette situation expose particulièrement les enfants, qui tombent souvent malades en raison des intempéries et des conditions de vie très difficiles.

Paul Byamungu, représentant de ces déplacés, témoigne : « Depuis que nous sommes ici, nous passons la nuit dehors et cela nous fait du mal. Nos enfants sont devenus maladifs. Chaque jour, ils sont entre la vie et la mort à cause de la situation que nous traversons ».

Il ajoute que les abris de fortune qu'ils avaient construits ne résistent plus aux pluies : « Nos maisons sont toutes détruites à cause de la pluie ».

Selon lui, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des autorités, mais aucune réponse n'a été reçue jusqu'à ce jour.

Le représentant lance un appel pressant au gouvernement provincial et national : « Qu'ils puissent nous venir en aide... même nous donner un peu de moyens financiers, ou des soins médicaux. Nous demandons au gouvernement de nous secourir ».

Pour rejoindre le Haut-Katanga, ces anciens habitants du Kivu ont parcouru des centaines de kilomètres, par route mais aussi par les eaux du lac Tanganyika, au terme d'un voyage éprouvant.

En avril 2025, le gouvernement provincial du Haut-Katanga avaient apporté une assistance humanitaire à un groupe de 44 personnes dont douze enfants ayant fui la guerre au Nord-Kivu pour s'installer à Lubumbashi. Elles alors installées au centre du foyer social de la commune de Kamalondo.