Cameroun: Visas britanniques - Le frein surprise qui stoppe net les étudiants camerounais

Le Haut Commissariat de Grande-Bretagne a actionné un frein brutal. À partir du 26 mars 2026, plus aucun étudiant camerounais ne pourra obtenir de visa pour le Royaume-Uni. La mesure, temporaire mais immédiate, cible exclusivement la voie étudiante. Les programmes de bourses ne sont pas exemptés.

Un frein sur les visas étudiants pour dix-huit mois

L'annonce émane du Haut Commissariat britannique au Cameroun. Elle concerne spécifiquement les visas étudiants, pour une durée initiale de dix-huit mois. Les candidats détenant déjà une confirmation d'acceptation (CAS) disposent d'un ultimatum : déposer leur demande avant le 26 mars. Passé ce délai, les dossiers seront refusés sans remboursement.

Les autorités britanniques précisent que les Camerounais déjà présents au Royaume-Uni ne sont pas affectés. Toutes les autres catégories de visas restent accessibles, y compris les visas touristiques et professionnels. Londres insiste sur le caractère non politique de cette décision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un tiers de demandes d'asile

Le déclencheur de ce frein sur les visas est exclusivement statistique. Plus d'un tiers des étudiants camerounais arrivés au cours des deux dernières années avec un visa étudiant ont ensuite déposé une demande d'asile. Ce ratio, jugé alarmant par les services de l'immigration britannique, a motivé la suspension temporaire.

Le mécanisme est clair : le visa étudiant devient une porte d'entrée détournée vers l'asile. Les autorités britanniques affirment que cette décision ne reflète en rien la qualité des relations bilatérales avec le Cameroun. Elles réaffirment même leur attachement à ces relations.

Comment le système a été contourné

Le décryptage du phénomène révèle un schéma rodé. Un étudiant obtient un visa pour rejoindre un établissement britannique. Une fois sur place, il dépose une demande d'asile, sortant de fait du circuit académique. Ce mécanisme de "détournement de finalité" explique le taux anormalement élevé constaté par Londres.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur les deux dernières cohortes, plus de trente-trois pour cent des étudiants camerounais ont emprunté cette voie. Ce ratio place le Cameroun dans une catégorie à risque, justifiant aux yeux du Home Office une réponse structurelle plutôt que des mesures individuelles.

Les conséquences immédiates pour les candidats

À court terme, l'impact est dévastateur pour des centaines de candidats. Les étudiants qui préparaient leur rentrée de septembre 2026 doivent trouver des alternatives dans un délai impossible. Les établissements britanniques partenaires d'universités camerounaises perdent subitement leurs cohortes.

Les programmes de bourses, y compris ceux financés par des fondations ou des entreprises, sont frappés de plein fouet. Aucune exemption n'a été négociée, ce qui signifie qu'un boursier doit renoncer à son cursus ou tenter une réorientation vers d'autres catégories de visas.

L'avenir des relations éducatives entre les deux pays

À long terme, cette suspension de dix-huit mois redessine la carte des mobilités étudiantes. Les universités britanniques perdent un vivier de talents. Les familles camerounaises, qui investissent lourdement dans ces formations, doivent se tourner vers le Canada, la France ou l'Allemagne.

Le frein sur les visas pourrait aussi créer un effet de réputation. Même après sa levée, la méfiance des services consulaires envers les dossiers camerounais risque de persister. Londres devra reconstruire une confiance abîmée par ces statistiques de demandes d'asile.

Comment les étudiants camerounais peuvent-ils rebondir après le 26 mars ?

Alors que l'échéance approche, la question hante les familles et les candidats : vers quelles destinations alternatives se tourner, et comment reconstruire un projet académique international en moins de trois semaines ?