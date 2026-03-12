Sénégal: Sécurité routière - Plus de 1,4 milliard de francs CFA d'amendes collectées par la Police nationale en 2025

12 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Police nationale a enregistré des résultats significatifs dans la lutte contre les infractions routières au cours de l'année 2025. Selon le rapport présenté par Baïdy Sène lors de la présentation du bilan annuel de l'institution, les opérations de contrôle et de répression menées sur l'ensemble du territoire ont permis de générer 1 415 111 037 francs CFA de recettes issues des amendes forfaitaires.

Ce montant conséquent s'explique notamment par la stratégie d'occupation du terrain mise en œuvre par les services de police. Les contrôles ont été intensifiés sur les axes jugés stratégiques afin de lutter contre les comportements dangereux et d'assurer une meilleure application du Code de la route.

Des opérations de contrôle renforcées

Au total, 2 159 opérations de contrôle ont été menées durant l'année écoulée. Ces interventions ont permis aux forces de l'ordre de constater de nombreuses infractions et de procéder à la saisie de 276 246 pièces administratives liées à différents manquements à la réglementation routière.

Dans le cadre de ces opérations, 5 488 motocyclettes ont également été placées en fourrière. Les mesures concernent principalement des cas de défaut de documents administratifs ou de non-respect des règles de circulation.

Un enjeu majeur de sécurité publique

La sécurité routière demeure un défi majeur pour les autorités. La Police nationale rappelle que l'application stricte du Code de la route constitue un levier essentiel pour protéger les usagers et réduire les conséquences humaines et économiques des accidents.

Les opérations de contrôle et les sanctions prévues par la réglementation s'inscrivent ainsi dans une stratégie globale visant à renforcer la sécurité publique. Elles contribuent également aux recettes de l'État à travers les amendes liées aux infractions routières.

