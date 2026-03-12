Sénégal: Désenclavement du Lac Rose - Le projet « Ville verte » ouvre le site sur la VDN 3

L'accès au site du lac Rose connait depuis hier une nette amélioration avec l'ouverture d'une route de 6 kilomètres reliant le site au Rond-point APIX. La cérémonie d'inauguration a eu lieu mercredi, en présence des autorités administratives, coutumières, du maire de la commune de Tivaouane-Peulh, Niaga, et des responsables de la Direction Générale de la Planification Urbaine (DGPU) et des responsables de la société Orascom

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Ville verte Lac Rose », la société Casa Orascom promotrice du programme de 10.000 logements a inauguré hier, mercredi 11 mars, la route qui constitue une véritable voie de désenclavement. Elle permet aux habitants des villages environnants de rallier la capitale en réduisant considérablement le temps de trajet, passé de près de deux heures à quarante-cinq minutes.

« La mise en service de cette route marque une étape importante pour l'accessibilité du lac rose, mais également dans la dynamique d'aménagement de cette zone à fort potentiel économique et touristique. Cette infrastructure offre aux populations, la possibilité de rejoindre la capitale dans un temps très réduit » s'est réjoui Pape Yoro Sow, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam. Il ajoute que celle-ci va rendre davantage attractif le site du Lac rose et « offre des perspectives très prometteuses dans le cadre du désenclavement de la zone ».

De fait, cette infrastructure marque une étape notable dans le développement de ce territoire et renforce l'accessibilité de cette zone de la région de Dakar. En reliant directement la VDN3 au Lac Rose, cette nouvelle route contribue à rapprocher Dakar de cette zone appelée à devenir un nouveau pôle urbain. Une infrastructure pour l'accessibilité du Lac Rose. « Il fut un temps, rejoindre le sanctuaire du lac Rose était une épreuve, une patience de plus de deux heures sur une route tortueuse. Aujourd'hui Dakar n'est plus qu'à quarante-cinq minutes du lac Rose » a soutenu Abdoul Wahab Kane, Directeur Général de Casa Orascom. Longue de 5,85 km, cette route, entièrement financée par Casa Orascom pour un montant de 281 millions de francs CFA, constitue un levier essentiel pour l'ouverture et la valorisation du site du Lac Rose. Son achèvement réduit considérablement le temps de trajet entre Dakar et le Lac Rose, qui passe désormais d'environ deux heures à moins de quarante-cinq minutes. « Cette amélioration majeure de la connectivité renforce l'attractivité de la zone et crée les conditions favorables au développement d'activités économiques, touristiques et résidentielles » a reconnu le représentant du sous-préfet de Sangalkam.

Pour sa part, le maire de la commune a souligné son adhésion et celle des populations à ce projet considéré comme un facteur de renforcement des capacités financières de la collectivité, mais aussi un ressort de promotion de image et de création d'emplois pour les nombreux jeunes de la commune. Dans son intervention, Momar Sokhna Diop a insisté sur les avantages que ce projet mis en œuvre par la Société Casa Orascom en partenariat avec la DGPU, va apporter à sa collectivité.

Il a souligné l'utilité de cette route, déjà « fortement fréquentée par les usagers qui accèdent beaucoup plus facilement à Dakar » en évitant les bouchons sur les axes traditionnellement utilisés. D'où son engagement ferme aux cotés des promoteurs. « Nous adhérons totalement à ce projet 'Ville verte lac Rose' qui fera de notre commune la plus belle du pays » a annoncé le maire en présence des délégations de notables et d'associations de jeunes.