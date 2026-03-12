Angola: Programme de lutte contre la pauvreté au Zaïre - Plus d'un milliard de kwanzas investis

Mbanza Kongo — Le gouvernement de la province du Zaïre a investi 1 151 523 675 kwanzas dans la mise en oeuvre de projets à impact social au cours de l'exercice 2025, dans le cadre du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP).

Ces données ont été révélées mardi à Mbanza Kongo, lors d'une réunion de l'unité technique du PIDLCP, présidée par le gouverneur du Zaïre, Adriano Mendes de Carvalho. Selon les informations communiquées lors de la réunion, cette somme a permis de financer 109 actions à impact social sur les 113 prévues dans le portefeuille de projets. Parmi ces actions, quatre sont inachevées et 53 sont en cours de réalisation dans les 11 municipalités de la province du Zaïre (nord d'Angola). Elles devraient bénéficier à plus de 83 000 familles une fois terminées.

Grâce à ces fonds, des infrastructures de base ont été construites, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, de l'éclairage public et du soutien à l'agriculture familiale. À cette occasion, le gouverneur du Zaïre, Adriano Mendes de Carvalho, a reconnu l'impact positif du programme sur la lutte contre la pauvreté et l'amélioration significative des conditions de vie de la population rurale. Il a exhorté les responsables municipaux à gérer les fonds alloués à ce programme avec transparence, afin d'améliorer progressivement la qualité de vie de la population. La province du Zaïre compte environ 600 000 habitants, répartis dans 11 municipalités.