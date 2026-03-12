Angola: Le Kenya identifie des secteurs d'investissement à Lunda-Sul

Saurimo — L'agriculture, l'aviculture et la transformation du manioc figurent parmi les secteurs de coopération identifiés pour les investissements kényans dans la province de Lunda-Sul, a souligné mercredi à Saurimo Dorcas Rukunga, chef adjointe de la mission diplomatique du Kenya en Angola.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec les hommes d'affaires locaux, la diplomate a indiqué que son pays possède une vaste expérience en agriculture, d'où la nécessité d'inviter les entrepreneurs kényans à investir dans la région, compte tenu de la présence de ressources en eau, de terres fertiles et d'un climat favorable. Elle a ajouté que le Kenya pourrait tirer profit d'autres secteurs d'investissement, tels que l'élevage de volailles et la transformation du manioc, puisque Lunda-Sul est un producteur à grande échelle, ainsi que la production d'oeufs.

Par ailleurs, Dorcas Rukunga a également invité les chefs d'entreprise de Lunda-Sul à se rendre au Kenya pour un échange d'expériences, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, des technologies et de l'information. Concernant les échanges commerciaux entre les deux pays, la diplomate a indiqué qu'ils ne reflétaient pas encore le niveau de coopération actuel, mais elle a souligné l'existence de certains mouvements de marchandises entre les deux régions, qui pourraient évoluer positivement d'ici la fin de l'année. À Saurimo, Dorcas Rukunga et sa délégation ont visité des exploitations agricoles.