Angola: La CNE évalue les préparatifs du processus électoral de 2027

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La Commission électorale nationale (CNE) tiendra sa première session plénière ordinaire de 2026 ce jeudi à Luanda afin d'analyser les questions institutionnelles relatives à la préparation du processus électoral de 2027.

Selon un communiqué de presse de l'institution transmis à l'ANGOP, la réunion se tiendra à 9 h 00 au siège de la CNE, situé dans l'immeuble Margaret Anstee, dans la capitale angolaise. Au cours de cette réunion, les membres de l'Assemblée plénière examineront et délibéreront sur divers points de l'ordre du jour, en accordant une attention particulière à l'évaluation du rapport sur les appels d'offres publics lancés pour soutenir le processus électoral de 2027.

Les commissaires analyseront également la nomination du nouveau porte-parole de la Commission électorale nationale, ainsi que la directive proposée concernant l'institutionnalisation des organes d'administration électorale dans le cadre de la nouvelle Division politico-administrative du pays.

À l'ordre du jour figure également la préparation de la IVe Assemblée générale du Réseau des Organes d'administration électorale de la CPLP, une plateforme qui rassemble les institutions responsables de la gestion électorale dans les pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise. ART/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.