Angola: La CNE évalue les préparatifs du processus électoral de 2027

Luanda — La Commission électorale nationale (CNE) tiendra sa première session plénière ordinaire de 2026 ce jeudi à Luanda afin d'analyser les questions institutionnelles relatives à la préparation du processus électoral de 2027.

Selon un communiqué de presse de l'institution transmis à l'ANGOP, la réunion se tiendra à 9 h 00 au siège de la CNE, situé dans l'immeuble Margaret Anstee, dans la capitale angolaise. Au cours de cette réunion, les membres de l'Assemblée plénière examineront et délibéreront sur divers points de l'ordre du jour, en accordant une attention particulière à l'évaluation du rapport sur les appels d'offres publics lancés pour soutenir le processus électoral de 2027.

Les commissaires analyseront également la nomination du nouveau porte-parole de la Commission électorale nationale, ainsi que la directive proposée concernant l'institutionnalisation des organes d'administration électorale dans le cadre de la nouvelle Division politico-administrative du pays.

À l'ordre du jour figure également la préparation de la IVe Assemblée générale du Réseau des Organes d'administration électorale de la CPLP, une plateforme qui rassemble les institutions responsables de la gestion électorale dans les pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise. ART/LUZ