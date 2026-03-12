Angola: Le pays considère les échanges en matière de santé militaire comme fondamentaux au sein de la CPLP

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Industrie militaire, Afonso Carlos Neto, a déclaré ce mercredi à Luanda que les échanges de connaissances et d'expériences en matière de santé militaire au sein de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) sont fondamentaux.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la XXIe réunion de la CPLP sur la santé militaire, il a souligné que cette initiative permet une approche coordonnée et centralisée des défis en médecine militaire. Le secrétaire d'État à l'Industrie militaire estime que cette interaction permet de répondre aux besoins sanitaires, aux missions de maintien de la paix, aux catastrophes naturelles et à d'autres situations exigeant un haut niveau de préparation des services de santé des forces armées de tous les pays membres.

Le responsable a réaffirmé l'engagement de l'Angola à promouvoir la coopération multilatérale et le développement continu des capacités de santé militaire dans l'espace lusophone, car les échanges de connaissances enrichissent les performances techniques, scientifiques et opérationnelles du personnel.

De son côté, le directeur général adjoint des Ressources humaines de la Défense nationale du Portugal, Pedro Vieira, a déclaré que la réunion avait permis de réaffirmer l'existence d'une communauté résiliente et responsable, partageant une vision commune.

Il a considéré la santé des forces armées comme une dimension structurante de la souveraineté, un pilier de la capacité opérationnelle, une garantie de résilience institutionnelle qui, dans les moments critiques, devient un instrument décisif. Pedro Vieira a souligné que le rétablissement de la santé des forces armées renforce la confiance entre les États et permet de tisser des liens qui dépassent le seul domaine de la santé, consolidant ainsi l'architecture globale de la défense et de la sécurité.