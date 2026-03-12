Ethiopie: La protection de la faune sauvage contribue à dynamiser le tourisme au pays

Addis-Abeba — D'après le ministère du Tourisme, les efforts de conservation de la faune et des ressources naturelles ont favorisé le développement de l'écotourisme et renforcé la position de l'Éthiopie comme destination touristique.

Lors de la cérémonie célébrant le 60e anniversaire de l'Autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage, le ministre d'État au Tourisme, Sileshi Girma, a souligné le rôle majeur de l'institution dans la protection de la faune sauvage, des ressources naturelles et des écosystèmes du pays au fil des décennies.

Il a rappelé que, grâce à une étroite collaboration avec les professionnels du secteur, l'Autorité avait contribué de manière significative à la préservation de la biodiversité, faisant de l'Éthiopie l'un des pays africains les plus riches en ressources naturelles.

Le ministre a également mis en avant le potentiel touristique du pays, affirmant que les initiatives de conservation avaient ouvert de nouvelles perspectives pour le développement de l'écotourisme, stimulant l'arrivée de visiteurs, augmentant les recettes en devises étrangères et générant des emplois pour les citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a toutefois insisté sur les défis persistants, tels que le braconnage, le commerce illégal d'espèces sauvages et le changement climatique, appelant la communauté, les partenaires internationaux et l'ensemble des parties prenantes à renforcer leur engagement en faveur d'une conservation durable.

De son côté, le directeur général de l'Autorité, Kumera Wakjira, a présenté un bilan des six dernières décennies, citant notamment la création de parcs nationaux, la protection des ressources naturelles et les actions contre le commerce illégal d'espèces sauvages.

Selon lui, 87 aires de conservation ont été recensées à travers le pays, sur la base de données scientifiques rigoureuses, témoignant des efforts soutenus de l'Autorité pour sauvegarder le patrimoine naturel de l'Éthiopie.