Ethiopie: Les médias appelés à défendre les intérêts nationaux du pays

Addis-Abeba — Le conseiller du Premier ministre chargé des affaires sociales, Daniel Kibret, a appelé les médias éthiopiens à jouer un rôle actif dans la protection et la promotion des intérêts nationaux.

S'exprimant lors d'une conférence nationale organisée à Addis-Abeba sous le thème « Les médias au service de l'intérêt national », le conseiller a indiqué que, depuis les réformes engagées dans le pays, l'État éthiopien a entrepris plusieurs initiatives visant à consolider l'unité multinationale et à préserver les intérêts fondamentaux de la nation.

Selon lui, ces efforts portent notamment sur la construction d'un récit national partagé, le renforcement des valeurs communautaires et la promotion d'une prospérité collective.

Soulignant le rôle central des médias dans le processus de construction nationale, Daniel Kibret a exhorté les professionnels du secteur à agir avec responsabilité et engagement afin de défendre les intérêts du pays et de sa population.

Il a rappelé que la mission essentielle de la presse demeure la diffusion d'informations fiables et responsables au public.

Il a également insisté sur le fait que la réalisation de la vision d'une Éthiopie prospère ne relève pas uniquement du gouvernement, mais constitue une responsabilité commune qui exige la contribution de tous les citoyens.

De son côté, la directrice générale de l'Autorité éthiopienne des médias, Haymanot Zeleke, a souligné que les médias jouent un rôle déterminant dans le renforcement de la nation en fournissant des informations exactes et opportunes.

Elle a noté que le secteur médiatique s'est considérablement développé à la faveur des réformes entreprises dans le pays.

Selon elle, le nombre d'organisations médiatiques a augmenté d'environ 150 %, une évolution qui devrait permettre d'améliorer l'accès du public à une information crédible.

Toutefois, Haymanot Zeleke a averti que l'éthique professionnelle est de plus en plus mise à l'épreuve, une situation qui contribue à fragiliser l'environnement informationnel et à alimenter l'insécurité et l'instabilité.

Elle a notamment pointé du doigt certains médias numériques étrangers, qu'elle considère comme des vecteurs majeurs de désinformation et de discours de haine.

Dans ce contexte, elle a appelé les médias nationaux à redoubler d'efforts pour lutter contre ces dérives en respectant strictement les normes éthiques de la profession.

Organisée par l'Ethiopian Media Authority, la conférence a réuni des présidents de commissions permanentes de la House of Peoples' Representatives, de hauts responsables gouvernementaux ainsi que des dirigeants d'organisations médiatiques.