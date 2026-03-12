Ethiopie: Le pays étend le développement des corridors urbains à 75 villes - Ministère

Addis-Abeba — Le ministère du Développement urbain et des Infrastructures a annoncé que le programme de développement des corridors, visant à moderniser les infrastructures urbaines, est désormais déployé dans 75 villes à travers l'Éthiopie.

Dans un entretien avec ENA, le ministre d'État chargé du Développement urbain et des Infrastructures, Fanta Dejen, a précisé que cette initiative, lancée à Addis-Abeba en 2024 par le Premier ministre Abiy Ahmed, s'étend aujourd'hui aux États régionaux pour répondre à la rapide accélération de l'urbanisation.

« Le nombre de villes a plus que doublé en dix ans, passant d'environ 1 000 à 2 500 », a indiqué le ministre d'État, soulignant la nécessité de créer des villes sûres, propres et agréables pour leurs habitants.

Selon Dejen, Addis-Abeba a déjà bénéficié d'une transformation significative grâce à l'aménagement des corridors : développement des berges, élargissement des routes, création de voies piétonnes, pistes cyclables et parcours de jogging, construction de ponts pour véhicules et piétons, et réhabilitation des espaces verts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé que les berges de la capitale, auparavant négligées et polluées, sont aujourd'hui devenues des lieux publics attrayants.

Au-delà de l'embellissement et de l'expansion des infrastructures, le programme intègre également la numérisation des services publics dans les 75 villes, dans le cadre d'un projet plus large visant à bâtir des centres urbains intelligents et efficaces.

Le ministre d'État a souligné que le développement des corridors repose sur les principes du développement urbain durable, garantissant l'intégration harmonieuse des espaces verts, des infrastructures essentielles et des espaces publics.

Enfin, Fanta a précisé que le programme s'étendra progressivement à toutes les villes du pays, avec pour objectif de créer des environnements urbains résilients, sûrs et agréables à vivre pour tous les habitants.