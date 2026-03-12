Afrique: Le mouvement « Fabriqué en Éthiopie » stimule l'industrie locale et réduit les importations - Ministère de l'Industrie

Addis-Abeba — Le mouvement national « Fabriqué en Éthiopie » contribue à renforcer la production locale et à diminuer la dépendance aux produits importés, a déclaré Tarekegn Bululta, ministre d'État à l'Industrie.

S'exprimant sur les résultats de cette initiative, Bululta a indiqué qu'elle avait nettement amélioré la capacité de production et la compétitivité des industries manufacturières éthiopiennes. Selon lui, le programme soutient directement les efforts visant à substituer les importations par des biens produits localement.

Lancé comme un pilier de la stratégie d'industrialisation de l'Éthiopie, le mouvement « Fabriqué en Éthiopie » a pour objectifs de renforcer la production nationale, d'améliorer la compétitivité à l'exportation et de stimuler la consommation de produits locaux. Mis en oeuvre par le ministère de l'Industrie, il fournit aux fabricants un soutien sous forme d'incitations politiques, d'assistance technique et d'un meilleur accès aux marchés.

Le ministre a précisé que l'initiative avait déjà permis d'accroître la productivité, de développer la production industrielle et d'améliorer tant la qualité que la quantité des produits fabriqués localement.

Les secteurs prioritaires incluent le textile et l'habillement, le cuir, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, la chimie et les matériaux de construction.

Les résultats sont tangibles : les exportations de produits industriels ont augmenté de 40 % au cours des huit derniers mois, tandis que le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 46 % à 66,3 %.

Ces progrès ont permis de réaliser des économies de devises importantes et de créer de nouveaux emplois dans le pays.

Pour renforcer encore la visibilité de ce mouvement, le ministère a annoncé le lancement d'un site web dédié, permettant de partager des informations et de gérer les inscriptions à l'exposition « Made in Ethiopia » du calendrier éthiopien 2018, qui se tiendra du 2 au 8 mai 2026 au Centre international de conventions d'Addis-Abeba.

Placée sous le thème « Fabriqué en Éthiopie pour une souveraineté totale », cette exposition réunira plus de 270 fabricants locaux et internationaux, avec une inscription désormais entièrement en ligne.

Dans le cadre de la promotion du mouvement, une course publique de 10 km sera organisée sur la place Meskel en collaboration avec la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Plus de 17 000 participants sont attendus, dont environ 800 athlètes professionnels.

Selon les autorités, le mouvement « Fabriqué en Éthiopie » joue un rôle stratégique dans le renforcement du tissu industriel national, la promotion de la consommation locale et le développement de l'autonomie économique de l'Éthiopie.