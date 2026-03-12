Ethiopie: Un nouvel élan de développement est observé dans l'est du pays après une tournée d'inspection du Premier ministre Abiy sur les projets d'infrastructures et d'aménagement urbain.

Le Premier ministre Abiy Ahmed poursuit la mise en œuvre d'un vaste programme de transformation nationale qui redessine progressivement le paysage économique et infrastructurel de l'Éthiopie.

Au cours des sept dernières années, le chef du gouvernement a personnellement soutenu et supervisé une série de mégaprojets structurants visant à réorienter la trajectoire de développement du pays et à positionner la nation comme un centre émergent pour la réalisation de grands projets sur le continent africain.

Adoptant un style de leadership pragmatique et proche du terrain, le Premier ministre a parcouru l'ensemble du territoire pour évaluer l'avancement de plusieurs initiatives stratégiques couvrant des secteurs clés tels que la production d'électricité, l'aviation, le gaz naturel, la fabrication d'engrais et le développement des corridors urbains.

Dans cette dynamique, des programmes nationaux majeurs, notamment l'initiative Dine for the Nation et l'initiative Dine for Generation, ont également contribué à mobiliser des ressources et à accélérer le développement du tourisme durable ainsi que la valorisation de nouvelles destinations touristiques.

Cette dynamique s'est une nouvelle fois illustrée lors de la récente visite de travail du Premier ministre dans l'est du pays, où il s'est rendu dans plusieurs villes importantes, notamment Dire Dawa et Harar.

Cette tournée a permis de remettre au premier plan les perspectives de développement croissantes de la région.

Elle a notamment mis en évidence des projets d'infrastructures structurants, des améliorations dans la prestation des services publics, l'émergence d'institutions de recherche et de savoir, ainsi que l'immense potentiel naturel et touristique encore largement inexploité de la région.

À travers des inspections sur le terrain -- incluant les projets d'aménagement de corridors urbains, des centres de services modernes, des infrastructures de recherche et des sites touristiques émergents -- le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à transformer les réformes nationales en améliorations concrètes et visibles dans la vie quotidienne des citoyens.

Transformation urbaine grâce aux corridors de développement

L'un des temps forts de la visite a été l'inspection du projet d'aménagement du corridor urbain de Dire Dawa. Cette initiative vise à moderniser les infrastructures de la ville tout en améliorant l'environnement urbain et les espaces publics.

Le projet a permis de transformer plusieurs quartiers en créant des espaces de loisirs aménagés, des corridors verts et des lieux de rassemblement communautaires.

Il comprend également des équipements urbains modernes tels que des stations de recharge pour véhicules électriques, des cafés, des espaces commerciaux et des voies piétonnes améliorées.

Au-delà de l'embellissement urbain, l'initiative ambitionne de stimuler l'activité économique locale en créant de nouvelles opportunités commerciales pour les habitants et en renforçant l'attractivité de la ville en tant que centre commercial et touristique.

Modernisation des services publics

Lors de son séjour à Dire Dawa, le Premier ministre a également visité le centre de services intégré MESOB Service Center.

Ce centre regroupe de nombreux services gouvernementaux sous un même toit, permettant aux citoyens d'accéder rapidement et efficacement à plusieurs démarches administratives.

En simplifiant les procédures et en favorisant la numérisation des services, ces centres constituent une avancée importante dans les efforts du gouvernement pour moderniser la gouvernance et améliorer la qualité des services publics.

Investir dans le savoir et la recherche

Parmi les étapes marquantes de la visite figure également la bibliothèque Emerta Library, récemment construite à Dire Dawa.

Cette infrastructure éducative peut accueillir jusqu'à 1 000 lecteurs simultanément et dispose d'une capacité de stockage pouvant atteindre un million d'ouvrages.

Elle devrait devenir un centre majeur d'apprentissage, de recherche et d'innovation pour les étudiants, les chercheurs et la population locale.

Les observateurs considèrent que ce type d'investissement reflète l'importance accordée au développement du capital humain, l'éducation et le savoir étant perçus comme des moteurs essentiels du progrès durable.

Renforcer l'industrie par l'assurance qualité

Le Premier ministre a également visité le laboratoire de l'Ethiopian Conformity Assessment Enterprise à Dire Dawa.

Cet établissement fournit des services d'essais et de certification pour différents produits industriels et de consommation, notamment les huiles alimentaires, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les cosmétiques, les détergents et les matériaux de construction.

En garantissant la conformité des produits locaux aux normes nationales, cette infrastructure contribue à renforcer la compétitivité industrielle du pays et à faciliter l'accès des produits éthiopiens aux marchés régionaux et internationaux.

Valoriser le potentiel naturel et touristique

Au-delà des infrastructures et des services publics, la visite a également mis en lumière le potentiel naturel et touristique considérable de l'est de l'Éthiopie.

Lors de son déplacement, le Premier ministre a exploré plusieurs sites naturels, dont la Nasiol Cave, soulignant l'importance d'une cartographie scientifique systématique des ressources naturelles du pays.

Selon lui, l'étude approfondie du patrimoine naturel de l'Éthiopie pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines du tourisme, de l'emploi et du développement économique local.

Il a également appelé les universités et les institutions de recherche nationales à intensifier leurs travaux afin de documenter ces ressources et de produire ce qu'il a qualifié de « données souveraines », indispensables à l'élaboration de stratégies de développement fondées sur les réalités et les priorités nationales.

Une vision globale du développement

Dans l'ensemble, les projets inspectés lors de cette tournée illustrent la stratégie de développement globale du gouvernement visant à moderniser les infrastructures, renforcer les institutions et élargir les opportunités économiques à l'échelle nationale.

Du développement des corridors urbains et des centres de services numériques aux infrastructures de savoir, en passant par les initiatives communautaires et les destinations touristiques émergentes, ces projets témoignent d'une approche multisectorielle du développement.

La visite du Premier ministre a ainsi servi non seulement à évaluer l'avancement des projets en cours, mais aussi à réaffirmer la volonté de l'Éthiopie de valoriser pleinement son potentiel et de bâtir un avenir plus prospère pour l'ensemble de ses citoyens.