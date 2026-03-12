Ile Maurice: Atterrissage d'urgence d'un hélicoptère indien après la parade au Champ de Mars

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Un hélicoptère de l'armée indienne, mobilisé dans le cadre des célébrations du 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence ce jeudi après avoir participé aux démonstrations aériennes au-dessus du Champ de Mars.

Selon les premières informations, l'appareil venait de quitter la zone des festivités lorsqu'un problème technique a été détecté à bord. Par mesure de sécurité, le pilote a alors reçu l'instruction d'atterrir immédiatement afin d'éviter tout risque. L'hélicoptère s'est posé en urgence dans la région d'Albion, près du phare. Aucun blessé n'est à déplorer. Les autorités ont confirmé qu'il s'agit d'un incident technique. L'appareil faisait partie du dispositif mis en place pour les célébrations nationales marquant les 58 ans de l'indépendance du pays.

 

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.