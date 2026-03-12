Ile Maurice: Atterrissage d'urgence d'un hélicoptère indien après la parade au Champ de Mars

Un hélicoptère de l'armée indienne, mobilisé dans le cadre des célébrations du 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence ce jeudi après avoir participé aux démonstrations aériennes au-dessus du Champ de Mars.

Selon les premières informations, l'appareil venait de quitter la zone des festivités lorsqu'un problème technique a été détecté à bord. Par mesure de sécurité, le pilote a alors reçu l'instruction d'atterrir immédiatement afin d'éviter tout risque. L'hélicoptère s'est posé en urgence dans la région d'Albion, près du phare. Aucun blessé n'est à déplorer. Les autorités ont confirmé qu'il s'agit d'un incident technique. L'appareil faisait partie du dispositif mis en place pour les célébrations nationales marquant les 58 ans de l'indépendance du pays.