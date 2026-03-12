Ile Maurice: Patrick Herminie à l'Aapravasi Ghat et au Musée intercontinental de l'esclavage

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Patrick Herminie, accompagné de son épouse Véronique Herminie, a procédé ce jeudi, 12 mars, à un dépôt de gerbes à l'Aapravasi Ghat, à Port-Louis. Un accueil protocolaire soigné leur a été réservé par le ministre des Arts et de la Culture, Mahen Gondeea, la junior minister Véronique Leu-Govind et le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron.

Le président seychellois a ensuite visité le musée de l'Aapravasi Ghat, où il a été accueilli par des chanteuses et danseuses traditionnelles. Après une visite guidée du site classé au patrimoine mondial, il a procédé à un dépôt de gerbes en hommage aux travailleurs engagés ayant marqué l'histoire de l'île.

Le chef d'État a signé le livre d'or des invités avant de se rendre au Musée intercontinental de l'esclavage. Sur place, il a été accueilli par Stephan Gua, président de l'institution. Après une visite du musée, Patrick Herminie a signé le livre des invités d'honneur et posé pour la traditionnelle photo de famille, marquant la fin de cette séquence mémorielle.

