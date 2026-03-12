Ile Maurice: Mahen Kundasamy quitte son poste en mai pour de nouvelles responsabilités

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le Chief Executive Officer de l'Economic Development Board(EDB),Mahen Kundasamy, quittera officiellement ses fonctions en mai prochain afin d'assumer de nouvelles responsabilités au service du pays. Il l'a confirmé à l'express hier après-midi. «Au terme de ma première année à l'EDB, dans trois mois, je serai appelé à servir le pays dans de nouvelles fonctions. Il est de mon devoir d'informer le conseil d'administration conformément aux dispositions de mon contrat. C'est ce que j'ai fait lundi lors de la réunion du board.» Le CEO de l'EDB affirme qu'il n'y a «aucune raison de spéculer» sur d'éventuels autres motifs à son départ.

Selon lui, le conseil d'administration se réunit mensuellement et, la prochaine réunion étant prévue en avril, le délai aurait été trop court pour en informer le board. La nomination de son successeur reviendra au Premier ministre, dans un contexte où l'EDB sera appelé à jouer un rôle crucial, notamment dans la stratégie de repositionnement de Maurice pour attirer des investisseurs domiciliés à Dubaï et cherchant à se relocaliser en raison du conflit au Moyen-Orient. L'EDB prévoit d'ailleurs d'intensifier ses missions de promotion économique, dont une déjà programmée en Europe lundi prochain.

Par ailleurs, le contrat du Deputy CEO de l'EDB, Sachin Mohabeer, qui arrive à échéance le mois prochain, a été renouvelé pour un an.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.