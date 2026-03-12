Ile Maurice: Mahen Kundasamy quitte son poste en mai pour de nouvelles responsabilités

Le Chief Executive Officer de l'Economic Development Board(EDB),Mahen Kundasamy, quittera officiellement ses fonctions en mai prochain afin d'assumer de nouvelles responsabilités au service du pays. Il l'a confirmé à l'express hier après-midi. «Au terme de ma première année à l'EDB, dans trois mois, je serai appelé à servir le pays dans de nouvelles fonctions. Il est de mon devoir d'informer le conseil d'administration conformément aux dispositions de mon contrat. C'est ce que j'ai fait lundi lors de la réunion du board.» Le CEO de l'EDB affirme qu'il n'y a «aucune raison de spéculer» sur d'éventuels autres motifs à son départ.

Selon lui, le conseil d'administration se réunit mensuellement et, la prochaine réunion étant prévue en avril, le délai aurait été trop court pour en informer le board. La nomination de son successeur reviendra au Premier ministre, dans un contexte où l'EDB sera appelé à jouer un rôle crucial, notamment dans la stratégie de repositionnement de Maurice pour attirer des investisseurs domiciliés à Dubaï et cherchant à se relocaliser en raison du conflit au Moyen-Orient. L'EDB prévoit d'ailleurs d'intensifier ses missions de promotion économique, dont une déjà programmée en Europe lundi prochain.

Par ailleurs, le contrat du Deputy CEO de l'EDB, Sachin Mohabeer, qui arrive à échéance le mois prochain, a été renouvelé pour un an.