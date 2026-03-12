Ile Maurice: Un motard et un cycliste blessés

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le mercredi 11 mars 2026, vers 23 heures, un accident de la route s'est produit le long de la route principale de Solitude, impliquant un motard de la police et un cycliste circulant en sens inverse.

Les deux victimes ont été blessées et conduites à l'hôpital SSRN de Pamplemousses pour y recevoir des soins. Leur état de santé est désormais stable. Le motard escortait un convoi officiel du président de la République des Seychelles lorsqu'un cycliste a soudainement changé de voie et est entré en collision avec lui. Un alcootest a été effectué sur les deux protagonistes. Le motard s'est révélé négatif, tandis qu'un prélèvement sanguin a été effectué sur le cycliste pour analyse.

