Ile Maurice: FFAN - Le patriotisme à travers le football

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Lundi, après une séance d'entraînement sur la pelouse de Grand-Baie, le Football Féminin Académie Nord (FFAN) a marqué une pause solennelle et festive pour célébrer la fête de l'Indépendance. Un moment de communion voulu par la présidente, Maria Joaneau, pour qui l'apprentissage du football est indissociable des valeurs citoyennes. Cette académie, qui regroupe une quinzaine de jeunes filles, oeuvre à offrir à ces dernières un lieu pour s'adonner à la pratique du football.

«Les filles ont énormément apprécié ce moment. Il est essentiel de leur inculquer le patriotisme et l'amour de leur pays dès le plus jeune âge», confie la présidente. Destinée aux jeunes filles de 8 à 12 ans, cette association sportive ne se limite pas à la technique.

Le projet pédagogique est clair : transformer chaque séance en un levier d'épanouissement personnel. En rejoignant l'équipe, les joueuses apprennent à développer leur leadership, à travailler en équipe et, surtout, à croire en leur potentiel. Et même si elle tourne déjà à plein régime, FFAN ouvrira officiellement ses portes au mois d'avril avec notamment l'inauguration du quartier général de l'instance à Grand-Baie.

L'organisation ne laisse rien au hasard pour offrir un environnement propice à la progression. Avec un cadre sécurisé et des coachs engagés, l'académie prend en charge tous les aspects logistiques : transport, hydratation et encadrement personnalisé. Tout est réuni pour que chaque jeune fille puisse s'épanouir sereinement à chaque étape de son apprentissage.

