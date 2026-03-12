Cote d'Ivoire: Tourisme d'affaires - Maïmouna Coulibaly promeut la Côte d'Ivoire à Paris

L'entrepreneure ivoirienne Maïmouna Coulibaly prendra part au Salon Mondial du Tourisme, prévu du 12 au 15 mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. À cette occasion, elle présentera aux professionnels du secteur une nouvelle approche visant à valoriser les expériences touristiques et urbaines organisées autour des grands événements accueillis à Abidjan.

Fondatrice de l'agence Moon Drive, spécialisée dans le tourisme d'affaires, l'événementiel d'entreprise et la conciergerie, Maïmouna Coulibaly entend promouvoir une offre destinée aux participants de forums, conférences et salons professionnels organisés dans la capitale économique ivoirienne.

Ces dernières années, Abidjan accueille un nombre croissant de rencontres internationales, renforçant progressivement son positionnement comme destination émergente du tourisme d'affaires en Afrique de l'Ouest. Pour l'entrepreneure, l'organisation d'un événement professionnel ne doit pas se limiter aux seules activités institutionnelles.

« Lorsqu'un professionnel vient à Abidjan pour un congrès, un forum ou une conférence, il ne doit pas seulement participer à des réunions. Il doit aussi découvrir la ville, sa culture et son énergie », explique-t-elle.

Dans cette dynamique, Moon Drive développe une série d'expériences destinées à enrichir le séjour des visiteurs professionnels. Celles-ci prennent notamment la forme de soirées culturelles et gastronomiques, d'immersions urbaines dans les quartiers emblématiques d'Abidjan, ainsi que d'excursions autour de la lagune et vers des destinations proches.

L'objectif est de permettre aux participants aux grands événements de prolonger leur séjour par une découverte plus authentique de la destination.

À travers cette initiative, Maïmouna Coulibaly souhaite contribuer à renforcer l'attractivité d'Abidjan comme destination complète, où les rencontres professionnelles peuvent se conjuguer avec des expériences touristiques et culturelles.

Sa participation au Salon Mondial du Tourisme constitue ainsi une opportunité de présenter aux agences internationales, aux organisateurs d'événements et aux professionnels du secteur le potentiel d'Abidjan comme destination à la fois économique, culturelle et touristique.