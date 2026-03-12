Cote d'Ivoire: Film francophone - Deux master class pour renforcer les connaissances des étudiants de l'Insaac

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (Jif 2026), la Commission nationale de la Francophonie (Cnf) a consacré la journée du mardi 10 mars 2026, au film francophone. Deux master class ont alors été organisées au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac), à Cocody (Abidjan), à l'endroit des étudiants dudit établissement. Objectif : renforcer leurs connaissances de l'écosystème du cinéma.

Autour du thème « L'acteur comme instrument : travailler son être pour servir le rôle », l'animatrice Éva Guéi a mis en avant, pendant la seconde master class, le rôle de l'acteur en tant que premier outil de création artistique. S'appuyant notamment sur sa propre expérience, l'actrice Éva Guéi a évoqué le travail intérieur nécessaire à l'interprétation juste d'un personnage.

La connaissance de soi, la gestion des émotions, la maîtrise du corps et de la voix, la disponibilité psychologique et la discipline personnelle, tels sont les points essentiels qui doivent prévaloir. Elle n'a pas manqué de proposer des pistes pratiques pour développer la sincérité du jeu et renforcer la présence scénique afin de construire un personnage crédible.

Lors de la première master class, intitulée « Comment optimiser son plan de financement pour une meilleure production cinématographique », l'animatrice Bogui Yolande, spécialiste de la production cinématographique, avait mis en relief la structuration financière d'un projet cinématographique, l'optimisation du plan de financement ainsi que les stratégies de mobilisation des ressources, avant de partager son expérience de femme leader dans la production.

Pour la secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie, Bernise N'Guessan, le cinéma est un véritable vecteur d'expression et de sensibilisation. Il contribue, à travers les récits qu'il porte et les réalités qu'il met en lumière, à favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance et la cohésion sociale.

Les master class organisées dans la dynamique de la journée du film s'inscrivent pleinement dans cette perspective. « Elles visent à renforcer les compétences des acteurs du secteur cinématographique, en abordant à la fois les enjeux de la production et les exigences artistiques de l'interprétation », a-t-elle affirmé, avant d'inviter les étudiants à tirer le meilleur profit de ces moments d'apprentissage avec ces professionnelles du cinéma afin de continuer à faire du cinéma un véritable outil de dialogue et de promotion de la paix.

Il convient d'indiquer que chaque 20 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la Francophonie. Cette année, les célébrations sont placées sous le thème international « Femmes en Francophonie ».

La journée du mardi 10 mars 2026 a été particulièrement marquée par la projection du film « Nina Torres », de l'actrice et productrice ivoirienne Kadhy Touré.