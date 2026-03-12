Cote d'Ivoire: Agriculture - Mécanisation, digitalisation et transformation au coeur de la vision de Bruno Nabagné Koné

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a effectué, le 11 mars 2026, une visite de travail au siège de l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) à Abidjan. Cette rencontre avec les responsables et le personnel de l'institution a été l'occasion pour le ministre de partager sa vision d'une agriculture ivoirienne plus moderne, productive et compétitive.

S'exprimant devant les agents de l'agence, le ministre a réaffirmé l'importance stratégique du secteur agricole dans l'économie nationale. « Notre ambition est de faire en sorte que l'agriculture continue d'être le moteur central de l'économie », a déclaré Bruno Nabagné Koné. Selon lui, l'agriculture demeure un pilier essentiel de l'économie ivoirienne, représentant plus de 25 % du produit intérieur brut et employant plus de 60 % de la population active.

Pour le ministre, l'avenir du secteur repose sur une transformation en profondeur des modes de production et sur une orientation claire vers la souveraineté et la sécurité alimentaires. Il a ainsi insisté sur la nécessité de moderniser l'agriculture ivoirienne afin de la rendre plus dynamique et plus performante, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des producteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, Bruno Nabagné Koné a appelé à une transformation accrue des produits agricoles, à l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs et à l'adoption de nouvelles pratiques innovantes. Il a notamment mis l'accent sur la mécanisation des exploitations, la digitalisation des activités agricoles, la maîtrise de la gestion de l'eau ainsi que l'adaptation aux effets du changement climatique pour bâtir une agriculture plus durable.

Le ministre a par ailleurs salué le rôle déterminant joué par l'ANADER dans l'encadrement et l'accompagnement des producteurs. Grâce à sa proximité avec les agriculteurs, l'agence constitue un acteur clé dans la mise en oeuvre des politiques agricoles et dans la modernisation du monde rural.

Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'ANADER, Sidiki Cissé, a évoqué les défis majeurs à relever pour transformer durablement le monde rural. Il a également présenté le Plan stratégique de développement (PSD) 2026-2030 de l'agence, estimé à 167,42 milliards de francs CFA.

Ce plan ambitieux s'articule autour de 51 projets structurants destinés à renforcer la productivité agricole, moderniser les exploitations et favoriser la résilience des populations rurales face aux mutations économiques et climatiques.

Créée en 1993, l'ANADER a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles. L'institution conçoit et met en oeuvre des outils, des approches et des programmes adaptés visant à promouvoir un développement agricole durable et maîtrisé.