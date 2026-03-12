Afrique: Promotion de l'énergie solaire en Afrique subsaharienne - Journalistes et responsables du ROGEAP renforcent leurs stratégies

Les acteurs du Projet régional d'accès à l'électricité hors réseau (Rogeap) et les membres de son réseau de journalistes se sont réunis les 5 et 6 mars 2026, à Lomé, au Togo, à l'occasion du 3e atelier régional d'information et de sensibilisation consacré à la promotion de l'énergie hors réseau en Afrique subsaharienne.

Cette rencontre a permis d'actualiser les connaissances du réseau de journalistes spécialisés sur la question, mais aussi de réfléchir à la stratégie opérationnelle de communication pour mieux promouvoir l'accès à l'énergie solaire dans la région.

À l'entame de la rencontre, le coordonnateur du Rogeap, El Hadji Sylla, a rappelé l'importance de l'énergie solaire pour combler le déficit énergétique qui freine encore le développement de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. « Le déficit énergétique reste un obstacle majeur au développement. L'énergie solaire constitue une solution durable pour améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines », a-t-il souligné.

Il a également insisté sur les secteurs prioritaires ciblés par le projet, notamment les centres de santé et les établissements scolaires, qui pourraient bénéficier d'installations solaires afin d'améliorer les services sociaux de base.

Le coordonnateur a par ailleurs salué la création du réseau des journalistes du Rogeap, présent dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et appelé les professionnels des médias à jouer pleinement leur rôle dans la promotion de l'énergie solaire.

À sa suite, la Représentante-pays de la Cedeao au Togo, Emily Grey, a mis en avant l'importance de l'énergie dans la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd). « L'accès à l'énergie est essentiel pour soutenir le développement durable, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les journalistes ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser les populations et encourager l'adoption des solutions solaires », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que le projet Rogeap bénéficie d'un financement global de 11 millions de dollars américains (plus de 6 milliards de Fcfa) mobilisés par la Banque mondiale, le Royaume des Pays-Bas et la Cedeao pour soutenir la promotion de l'énergie hors réseau dans la région.

Le directeur général de l'Énergie du Togo, quant à lui, a fait un état des lieux dans son pays. Selon lui, plus de 300 000 kits solaires domestiques ont été distribués, contribuant ainsi à améliorer significativement le taux national d'électrification, passé d'environ 50 % en 2020 à près de 75 % en 2025, grâce aux programmes d'électrification et aux solutions solaires.

Les travaux de l'atelier ont été conduits par le responsable de la communication du Rogeap, Badara Pouye, qui a présenté les différents mécanismes d'appui offerts par le projet. Ces soutiens concernent notamment l'assistance technique aux entrepreneurs du secteur solaire, l'accès à des financements sous forme de subventions pour les entreprises éligibles et l'accompagnement des acteurs du marché régional des équipements solaires.

Au cours des échanges, le coordonnateur du projet est revenu sur les principales réalisations du Rogeap dans les 19 pays bénéficiaires, mettant l'accent sur le développement d'un marché régional du solaire, l'harmonisation des normes et la facilitation des activités des entreprises du secteur. Il s'est réjoui de la formation de milliers de personnes dans divers domaines liés à l'énergie solaire afin de soutenir la mise en oeuvre du projet dans la région.

L'un des points majeurs des travaux a été l'évaluation et la mise à jour de la stratégie de communication du projet, dans le but de renforcer la visibilité des activités de l'unité de gestion du Rogeap. Les journalistes participants ont formulé des propositions pour améliorer le fonctionnement du réseau dans les différents pays, notamment la mise en place d'un appui financier pour les points focaux nationaux.

En clôturant les travaux, le coordonnateur El Hadji Sylla a réaffirmé son engagement à accompagner les membres du réseau afin qu'ils puissent mener efficacement leur mission d'information et de sensibilisation. « Je vais m'employer à mobiliser le maximum de moyens afin que vous puissiez accomplir votre mission dans les meilleures conditions », a-t-il conclu, au terme des deux journées d'échanges et de réflexions auxquelles ont pris part activement les responsables du financement du projet (Pfm).

Soulignons qu'un nouveau bureau a été désigné à l'unanimité lors de cette rencontre, avec comme président le Togolais Crédo Tetteh, qui succède au Gambien Mamadou Gassama.