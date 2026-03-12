Cote d'Ivoire: Fiscalité - Les Institutions de Microfinance renforcent leurs capacités

L'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d'Ivoire (APSFD CI), en partenariat avec le cabinet Grant Thornton, organise un atelier de formation les 12 et 13 mars 2026, à Manathan Suites Hotel, situé à Abidjan Cocody Riviera Attoban.

C'est dans la perspective d'accorder une place privilégiée aux Petites et Moyennes Entreprises (Pme), reconnues comme de véritables moteurs de création de richesses au plan local, que le gouvernement ivoirien s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d'amélioration continue du dispositif fiscal national.

Conformément à cet engagement, le législateur a intégré à l'ordonnancement fiscal ivoirien un ensemble de mesures incitatives et d'avantages spécifiques destinés tant aux Pme qu'à leurs partenaires financiers. L'objectif est de stimuler le dynamisme du secteur privé et de favoriser l'accès au financement pour les microentreprises et les jeunes entreprises innovantes telles que les startups.

En raison du rôle crucial qu'elles jouent dans le financement des Pme et de leur contribution significative au développement du secteur privé, les Institutions de Microfinance (Imf), régies par la loi n°2011 367 du 3 novembre 2011, bénéficient d'un régime fiscal de faveur.

Chiffres clés du secteur au 31 décembre 2025

En 2025, le secteur a connu une avancée majeure. En ce concerne le nombre de SFD en activité il y a eu 45 SFD agréés (hors caisses affiliées) ; clientèle : 2,57 millions de clients dont Hommes : 58 % ; femmes : 35 %, personnes morales : 6,2 %

Ces données illustrent l'importance du secteur et soulignent la nécessité, pour les institutions de microfinance, de maîtriser pleinement les règles fiscales applicables à leurs activités. Une telle maîtrise constitue un levier essentiel pour leur développement et pour une gestion rigoureuse des risques fiscaux.

C'est précisément dans ce contexte que

Le thème retenu est : « Fiscalité applicable aux institutions de microfinance : actualités et présentation des règles applicables »

L'objectif principal de cet atelier est de permettre au cabinet Grant Thornton, reconnu pour son expertise en fiscalité, de partager son expérience avec les IMF, d'améliorer leur niveau de conformité fiscale et de renforcer leur capacité à jouer efficacement leur rôle d'instruments de promotion économique, sociale et financière au service des PME.

Dans ce cadre, plusieurs modules seront développés, notamment une présentation approfondie des règles fiscales de droit commun applicables aux IMF/SFD ; des exposés détaillés sur la fiscalité applicable aux flux intragroupe ; des éclairages sur les opérations sous régionales et internationales liées aux activités des IMF/SFD ; et un apport théorique et pratique sur les exigences fiscales actuelles.

Selon Monsieur Cyrille Tanoe, directeur Exécutif de l'APSFD CI, cet atelier constituera également un espace d'échanges permettant aux participants de confronter leurs expériences respectives en matière d'application des dispositions fiscales.

Les participants notamment les directeurs et gérants, responsables Financiers, responsables Conformité/Risques, ainsi que les Responsables Audit et Contrôle interne provenant de plusieurs IMF/SFD auront ainsi l'opportunité de renforcer leur compréhension des obligations fiscales et des particularités qui encadrent leurs opérations.

Cet effort contribuera à répondre aux exigences croissantes de performance et de compétitivité du marché financier national.