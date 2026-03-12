Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme - L'ICA sensibilise ses agentes aux maladies cardiovasculaires

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Institut de Cardiologie d'Abidjan (ICA) a organisé, le mardi 10 mars, une matinée de sensibilisation consacrée à la santé cardiovasculaire des femmes. L'activité s'est tenue dans l'amphithéâtre du nouveau bâtiment de l'établissement, à Abidjan, et a réuni plusieurs femmes issues du personnel administratif et technique de l'institution.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la femme à l' ICA , baptisé « Mars Pourpre ». Elle a été initiée par le Professeur Bénédicte Boka, cheffe du service de la réadaptation cardiovasculaire.

Selon les organisateurs, l'objectif de cette rencontre était d'attirer l'attention sur les maladies cardiovasculaires, qui représentent la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), elles sont responsables d'environ 30 % des décès féminins chaque année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les spécialistes rappellent que ce risque reste encore sous-estimé. Si les femmes sont souvent sensibilisées aux cancers gynécologiques, elles sont moins informées des dangers liés aux pathologies cardiaques. Or, les symptômes cardiovasculaires chez la femme peuvent être différents de ceux observés chez l'homme, notamment la fatigue inhabituelle, l'essoufflement, les nausées ou encore des douleurs au dos ou à la mâchoire.

La matinée a débuté par une session d'apprentissage de l'automesure de la tension artérielle. Les participantes ont ainsi été initiées à ce geste simple qui permet de suivre régulièrement leur état de santé et d'identifier d'éventuels facteurs de risque.

La prévention cardiovasculaire repose notamment sur trois piliers : la connaissance de ses indicateurs de santé (tension artérielle, glycémie et cholestérol), la pratique régulière d'une activité physique et l'adoption d'une alimentation équilibrée.

Dans cette optique, une séance de marche et de gymnastique encadrée par des spécialistes en activité physique adaptée a également été organisée. Elle visait à rappeler les bienfaits de l'exercice physique sur la santé du coeur.

La nutrition a constitué un autre moment important de cette rencontre avec un atelier culinaire consacré à la préparation d'un « attiéké coeur sain ». Cette démonstration a permis de montrer qu'il est possible d'adapter les plats traditionnels à une alimentation favorable à la santé cardiovasculaire, notamment en réduisant l'apport en sel et en privilégiant les légumes et les épices naturelles.

Par ailleurs, des bilans kinésithérapeutiques ont été proposés aux participantes par l'Association des Kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire (AKCI), afin de leur offrir des conseils personnalisés pour l'entretien de leur condition physique.

Cette activité a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, notamment Nestlé Côte d'Ivoire, l'agence Promonova ainsi que les laboratoires Micro Labs et Denk Pharma.

À travers « Mars Pourpre », l'Institut de Cardiologie d'Abidjan entend promouvoir la prévention et rappeler l'importance de la santé cardiovasculaire des femmes, tout en s'inscrivant dans la dynamique de célébration du cinquantenaire de l'établissement.