Cote d'Ivoire: Immigration irrégulière - La Côte d'Ivoire accueille 127 migrants revenus d'Algérie et les exhorte à 'privilégier les opportunités nationales'

12 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a accueilli, le mercredi 11 mars 2026, 127 ressortissants ivoiriens de retour d'Algérie dans le cadre des opérations de retour volontaire et de réintégration. La cérémonie s'est tenue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët (Abidjan).

Cette opération a été menée avec l'appui de partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) et Expertise France, qui collaborent étroitement avec le gouvernement ivoirien dans la prise en charge des migrants en situation de vulnérabilité.

À leur arrivée, les migrants ont été accueillis par les autorités nationales et immédiatement orientés vers un dispositif d'assistance intégrée comprenant un suivi médical, un accompagnement psychosocial ainsi qu'un soutien financier d'urgence destiné à faciliter leur retour au sein de leurs familles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son message à l'endroit des compatriotes de retour, le ministre délégué a réaffirmé l'engagement constant de l'État ivoirien à protéger ses ressortissants à l'étranger et à favoriser leur réintégration dans des conditions dignes et durables. Il les a également invités à renoncer aux itinéraires migratoires irréguliers et à saisir les nombreuses opportunités de développement qu'offre désormais la Côte d'Ivoire.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la politique menée par le gouvernement visant à assister les Ivoiriens confrontés à des difficultés hors du territoire national et à promouvoir leur réinsertion socio-économique de manière pérenne.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.