Cote d'Ivoire: Immigration irrégulière - La Côte d'Ivoire accueille 127 migrants revenus d'Algérie et les exhorte à 'privilégier les opportunités nationales'

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a accueilli, le mercredi 11 mars 2026, 127 ressortissants ivoiriens de retour d'Algérie dans le cadre des opérations de retour volontaire et de réintégration. La cérémonie s'est tenue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët (Abidjan).

Cette opération a été menée avec l'appui de partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) et Expertise France, qui collaborent étroitement avec le gouvernement ivoirien dans la prise en charge des migrants en situation de vulnérabilité.

À leur arrivée, les migrants ont été accueillis par les autorités nationales et immédiatement orientés vers un dispositif d'assistance intégrée comprenant un suivi médical, un accompagnement psychosocial ainsi qu'un soutien financier d'urgence destiné à faciliter leur retour au sein de leurs familles.

Dans son message à l'endroit des compatriotes de retour, le ministre délégué a réaffirmé l'engagement constant de l'État ivoirien à protéger ses ressortissants à l'étranger et à favoriser leur réintégration dans des conditions dignes et durables. Il les a également invités à renoncer aux itinéraires migratoires irréguliers et à saisir les nombreuses opportunités de développement qu'offre désormais la Côte d'Ivoire.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la politique menée par le gouvernement visant à assister les Ivoiriens confrontés à des difficultés hors du territoire national et à promouvoir leur réinsertion socio-économique de manière pérenne.