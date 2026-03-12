Angola: Léon XIV apportera des messages de paix et de réconciliation

12 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IMA/SR/DK/SB

Ndalatando — Le prêtre du diocèse de Ndalatando, Benedito Sanches, a considéré, jeudi, à Ndalatando, capitale de la province de Cuanza Norte, que le pape Léon XIV apportait en Angola des messages de paix, de réconciliation, de dialogue et de pardon.

S'adressant à la presse, au sujet de la visite papale, le prélat a demandé à la société d'être attentive aux messages du souverain pontife, non seulement les catholiques, mais aussi toutes les personnes qui ont besoin d'être éclairées par la parole de Dieu.

Il a affirmé que la visite du Pape sera une rencontre de foi, de vulgarisation de l'Évangile et d'annonce de la bonne nouvelle.

Pour le religieux, c'est une grande joie que le souverain pontife ait inclus l'Angola dans sa tournée en Afrique, affirmant qu'il sera important de se rencontrer, de méditer et de prier avec le Pape, le successeur de l'apôtre Saint Pierre.

De son côté, la soeur Bernarda José a souligné que la venue du Pape était une joie pour les catholiques et pas seulement, parce que le Saint-Père représente le Christ sur terre.

« Le Pape est le successeur des apôtres. Nous sommes très heureux de sa venue en Angola. Alors, nous allons le voir et l'accueillir avec beaucoup de joie, en ce temps de carême », a-t-elle ajouté.

La paroissienne Rita Daniel a souhaité que les messages du Pape aident ces jeunes qui marchent dans le monde de la délinquance à réfléchir et à changer de conduite.

La visite apostolique a lieu du 18 au 21 avril, et c'est la troisième d'un pape en Angola, après Benoît XVI et de Jean-Paul II.

