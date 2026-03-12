Afrique Australe: La SADC réunit son Conseil des ministres à Pretoria

Luanda — Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se réunit ce jeudi et vendredi à Pretoria, en Afrique du Sud, afin d'examiner le fonctionnement de l'organisation et d'évaluer la mise en œuvre des décisions adoptées lors du Sommet des chefs d'État et de gouvernement.

La réunion se tient sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », fixé lors du 45e Sommet ordinaire de l'organisation, tenu à Antananarivo, à Madagascar.

Ce thème reflète l'engagement de l'organisation régionale envers la modernisation de l'agriculture et l'investissement dans des sources d'énergie propres et durables, dans le but de renforcer la résilience économique des États membres.

Au cours de ces deux journées de travaux, les ministres passeront en revue le niveau de mise en oeuvre des décisions du Conseil et du Sommet, ainsi que des questions liées à la gestion des risques de catastrophes, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, et à l'opérationnalisation du Fonds de développement régional de la SADC.

L'Angola participe à la réunion avec une délégation dirigée par le ministre des Relations extérieures, Téte António, arrivée mercredi soir en Afrique du Sud.

Créée en 1980, la SADC a pour mission de promouvoir une croissance économique et un développement socioéconomique durables et équitables, à travers le renforcement de la coopération régionale, l'intégration économique, la bonne gouvernance et la promotion de la paix et de la sécurité durables dans la région.