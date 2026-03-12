Angola: Le corridor de Lobito pourrait dynamiser le PIB des pays concernés

Lobito — Le corridor de Lobito pourrait ajouter environ 4,5 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) des pays qu'il traverse et créer des dizaines de milliers d'emplois, a appris l'ANGOP ce mercredi.

Cette déclaration a été faite par le vice-gouverneur de la province de Benguela en charge de la Technique et des Infrastructures, Américo Tchissassa, lors de la présentation du diagnostic sur le réseau de transport du corridor de Lobito.

Selon le responsable, le diagnostic confirme le potentiel transformateur du corridor de Lobito.

« Nous parlons d'une région qui abrite plus de trente millions de personnes et qui possède certaines des plus grandes réserves mondiales de minerais critiques pour la transition énergétique, tels que le cobalt, le cuivre et le lithium », a-t-il déclaré.

Le vice-gouverneur a souligné que ce potentiel n'est pas une illusion, mais une possibilité réelle à condition de lever les obstacles identifiés dans le diagnostic.

Américo Tchissassa a précisé que la cartographie des inefficacités logistiques et des goulots d'étranglement infrastructurels constitue un outil précieux pour orienter les décisions en matière d'investissements et de réformes institutionnelles nécessaires.

« Le diagnostic met en évidence ce que le gouvernement provincial a toujours soutenu : l'infrastructure, seule, ne suffit pas. Il est impératif d'harmoniser et de réglementer la facilitation du commerce transfrontalier, la digitalisation des processus douaniers et l'interopérabilité entre les trois pays composant le corridor, à savoir l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie », a-t-il expliqué.

Selon lui, un corridor qui ne communique pas en temps réel n'est pas compétitif. « Nous sommes la porte atlantique de ce gigantesque projet et c'est par le port de Lobito que cette chaîne logistique commence et se termine », a-t-il ajouté.

Le vice-gouverneur a également souligné que le développement du corridor de Lobito représente une opportunité historique de requalification urbaine, de croissance économique et de création d'emplois pour les jeunes de Benguela.