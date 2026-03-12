Angola: « Le MPLA est le parti le mieux préparé pour continuer à diriger le pays » - João Lourenço

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a déclaré ce jeudi que son parti est « le mieux préparé pour poursuivre sa mission en tant que force dirigeante de la nation angolaise ».

Cette prise de position a été exprimée à l'ouverture de la 10e réunion du Comité central du MPLA, rencontre consacrée, entre autres points, à la convocation du 9e Congrès ordinaire du parti.

João Lourenço a affirmé que l'organisation reste ouverte au renouvellement et à l'adaptation aux exigences du contexte politique, économique et social du pays, dans le but d'assurer le progrès et le développement de l'Angola.

Dans son discours d'ouverture, il a rappelé le parcours historique du parti, qui fête ses 40 ans depuis sa fondation, marqué par des luttes et des victoires inspirées par l'héritage de ses leaders fondateurs et de leurs successeurs.

Selon le président du MPLA, l'action du parti doit maintenir une détermination constante pour promouvoir le progrès du peuple angolais et de la nation, tout en s'adaptant aux transformations du pays et du monde.

Il a souligné que le parti a démontré, tout au long de son histoire, sa capacité à ajuster ses politiques, renouveler ses pratiques et adopter de nouvelles méthodes de travail adaptées aux différents moments historiques.

Dans le contexte actuel de compétition politique, João Lourenço a affirmé que le MPLA demeure la principale force politique nationale, ouverte au dialogue et à la construction de consensus, avec un lien fort avec les bases sociales.

Congrès

En abordant l'agenda, il a précisé que la réunion du Comité central examinera la convocation du 9e Congrès ordinaire, prévu pour décembre.

Selon João Lourenço, cet événement permettra de faire le bilan des travaux réalisés par le Comité central au cours de son mandat actuel et de définir de nouvelles orientations stratégiques pour l'avenir du parti.

Il a ajouté que le congrès devrait également procéder au renouvellement des mandats des organes et instances dirigeantes du MPLA, des structures de base aux instances supérieures, ainsi que préparer le parti à participer aux élections générales prévues en 2027.

Dans le cadre de la préparation du conclave, le Comité central examinera également la convocation, l'agenda, les bases générales, la méthodologie et le calendrier des actions qui guideront l'ensemble du processus organisationnel.

Les membres du Comité central devront également approuver la constitution de la Commission nationale préparatoire du 9e Congrès ordinaire, chargée de coordonner et de suivre les différentes étapes du processus.

Parmi les missions de la commission figurent le suivi des activités organisationnelles, la réalisation d'actions de formation et de renforcement des compétences pour les militants, cadres et dirigeants du parti, ainsi que la tenue des assemblées de base et des conférences intermédiaires.

Le processus culminera avec la tenue de l'acte central du congrès, qui devra assurer une large participation des militants à travers le pays, conformément aux principes statutaires de transparence, d'inclusion et de participation démocratique.

La 10e réunion du Comité central du MPLA s'inscrit dans l'ensemble des initiatives visant à consolider l'organisation interne du parti et à renforcer sa préparation politique pour relever les défis du prochain cycle électoral.