Angola: L'ambassadeur d'Angola souligne la solidarité entre l'Angola, Cuba et le Timor Oriental

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Timor Oriental, José Andrade de Lemos, a souligné mercredi à Dili, lors d'un séminaire organisé à l'Université nationale du Timor Oriental (UNTL), l'importance de la solidarité internationale entre l'Angola, Cuba et le Timor Oriental.

Le diplomate angolais est intervenu au séminaire international « Économie, solidarité et coopérativisme », qui s'est tenu dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences sociales et politiques de cette même université.

Cet événement a réuni diverses personnalités du monde diplomatique et universitaire, notamment l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique, l'ambassadeur de Cuba, le diplomate timorais Roque Rodrigues, ainsi que des professeurs d'université.

Lors de son discours sur le thème « La valeur de la solidarité internationale entre l'Angola, Cuba et le Timor Oriental », José Andrade de Lemos a affirmé que la solidarité est un principe essentiel des relations internationales, permettant aux pays de relever ensemble les défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, les conflits, les pandémies et le changement climatique.

L'ambassadeur a indiqué que l'Angola et le Timor Oriental avaient tissé des liens politiques et diplomatiques avant même leur indépendance respective, acquise en novembre 1975 pour l'Angola et plus tard pour le Timor Oriental.

Il a expliqué que les relations entre les deux pays reposent sur une histoire commune en tant qu'anciennes colonies portugaises et sur la défense partagée du droit à l'autodétermination des peuples, ainsi que sur des valeurs universelles telles que la justice sociale, la dignité humaine et la paix.

José Andrade de Lemos a également souligné l'héritage historique qui unit l'Angola et Cuba, marqué par le soutien cubain pendant la lutte de libération nationale et la guerre civile angolaise, période durant laquelle des milliers de médecins, d'enseignants et de soldats cubains ont apporté leur aide au pays.

Dans le cadre de l'Accord général de coopération entre les deux États, a-t-il ajouté, des milliers de citoyens angolais ont bénéficié de formations à Cuba dans des domaines tels que la santé, l'agriculture, l'éducation, les médias, le sport, la défense et la culture.

Le diplomate a également évoqué le rôle de l'Association des anciens étudiants angolais à Cuba, connue sous le nom de Caimaneros, qu'il considère comme un symbole de l'amitié entre l'Angola et Cuba et de la dimension humaine des relations bilatérales.

En résumé, l'ambassadeur d'Angola a déclaré que la solidarité internationale entre l'Angola, Cuba et le Timor Oriental revêt une valeur historique, humaniste et stratégique, dépassant le cadre de la coopération technique ou diplomatique pour s'imposer comme un capital symbolique capable de renforcer l'entraide entre les peuples.

Le séminaire international « Économie, solidarité et coopérativisme » s'inscrit dans un cycle de conférences-questionnaires, une initiative qui permet à la communauté universitaire timoraise d'échanger avec des experts et d'approfondir ses connaissances en matière de coopération internationale.

Ce cycle devrait se poursuivre dans d'autres universités, avec la participation de l'ambassadeur d'Angola, qui continuera de partager ses réflexions sur la solidarité internationale et le rôle de l'Angola dans les initiatives de coopération, notamment sur le continent africain.