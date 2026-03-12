Angola: Une étude souligne l'opportunité de l'audit de l'information bancaire en Angola

Luanda — L'absence de professionnels spécialisés dans l'audit de l'information au sein de plusieurs institutions financières en Angola constitue une opportunité de spécialisation dans ce domaine, face à l'augmentation des risques technologiques et de cybersécurité, selon une étude pionnière de Deloitte.

Cette recherche, récemment publiée, évalue la maturité de l'audit interne dans le secteur bancaire angolais en analysant de manière comparative les pratiques, structures, méthodologies et défis rencontrés par les directions d'audit interne de 13 banques représentant environ 88 % de la part de marché nationale.

Selon un communiqué de Deloitte, l'étude s'inscrit dans un contexte de pression réglementaire croissante et de transformation digitale.

Elle conclut que, malgré les progrès enregistrés ces dernières années, les exigences réglementaires et les nouvelles Normes Globales d'Audit Interne continuent d'exiger une amélioration constante, soulignant la nécessité d'accroître l'efficacité et l'efficience grâce à la transformation numérique.

L'analyse indique que la mise en place de formations annuelles structurées aide les banques à se conformer aux standards internationaux.

L'étude recommande l'introduction de systèmes dédiés de soutien, combinée à l'utilisation systématique de l'analytique de données, pour transformer le modèle d'audit, permettant la réalisation d'audits continus et à distance, la surveillance automatisée et une plus grande efficacité dans l'exécution du plan d'audit.

La transition vers des plans d'audit interne pluriannuels et l'intégration croissante des audits des systèmes d'information permettront aux institutions financières de se diriger vers une approche plus stratégique.