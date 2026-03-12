Afrique: Un diplomate angolais plaide pour des institutions solides

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Miguel Bembe, a défendu, ce mardi 11 mars à Johannesburg, l'importance de bâtir des institutions solides, transparentes et axées sur les résultats, condition essentielle à la réussite des stratégies de développement.

Le diplomate a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture du premier programme de masterclass sur l'innovation dans le secteur public et la transformation pour un développement durable, placé sous le thème « Des institutions préparées pour l'avenir ».

Ce programme est organisé par l'Université du Witwatersrand (Université de Wits), en collaboration avec l'Agence de l'Union africaine pour le développement (AUDA-NEPAD), du 9 au 13 mars à Johannesburg.

Miguel Bembe, s'exprimant également en sa qualité d'ancien président du Comité des représentants permanents des États membres de l'Union africaine (CRP-UA), a ensuite partagé l'expérience de l'Angola en matière de modernisation de l'administration publique, de numérisation des services publics, de renforcement de la transparence et de promotion de l'innovation technologique.

Ces initiatives, a déclaré l'ambassadeur, permettent à l'Angola d'accroître la productivité et la réactivité de ses processus, d'améliorer son climat des affaires et d'attirer davantage d'investissements étrangers, de diversifier son économie, de développer ses infrastructures essentielles et de favoriser la science, l'innovation et le développement du capital humain.

Dans ce contexte, il a estimé que, pour concrétiser la vision de l'Afrique que nous voulons, « il est crucial de veiller à ce que les programmes continentaux ne restent pas de simples concepts ».

Le diplomate angolais a affirmé que « le succès du continent repose sur la mise en oeuvre effective de politiques et de projets qui contribuent à améliorer les conditions de vie de la population ».

Dans cette perspective, il a insisté sur le fait que « l'Afrique ne doit pas se contenter d'établir des diagnostics et des stratégies. Il ne suffit pas de connaître la réalité ; il est nécessaire de l'anticiper, de la façonner et de la guider. »

Pour Miguel Bembe, la situation actuelle exige une action transformatrice, un leadership cohérent et visionnaire, ainsi que des institutions capables de traduire les idées en résultats concrets.

Il a souligné que « l'Afrique doit accorder une importance capitale à la planification stratégique et à la prospective, instruments essentiels pour anticiper les tendances, préparer des réponses adéquates et orienter l'action publique, grâce à la construction de scénarios futurs alternatifs susceptibles de réduire les incertitudes dans le processus décisionnel».

Le diplomate angolais a profité de l'occasion pour recommander un investissement plus stratégique dans le capital humain, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de la gouvernance numérique.

Miguel Bembe a également proposé de renforcer les systèmes de données et les preuves scientifiques afin de permettre aux décisions politiques de s'appuyer sur des informations stratégiques.

S'appuyant sur la théorie de la communication politique de Karl Deutsch, présentée dans son ouvrage *Les nerfs de l'État*, Miguel Bembe a soutenu que l'efficacité du système de communication et de contrôle d'un gouvernement se mesure à sa capacité à transformer l'information en savoir utile et le savoir en action.

En conséquence, le diplomate angolais a défendu l'importance de promouvoir des partenariats structurels entre les gouvernements, les universités et le secteur privé, catalyseurs d'innovation institutionnelle.

Dans son discours, l'ambassadeur Miguel Bembe a également insisté sur la nécessité de « concevoir l'Afrique comme un projet stratégique régional, continental et mondial, et de poursuivre la réflexion sur son destin géopolitique dans un monde en pleine mutation, ce qui exige des institutions préparées et capables d'anticiper, de planifier et d'agir ».