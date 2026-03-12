Angola: Un écrivain plaide pour une plus grande publication d'ouvrages religieux au pays

Luanda — L'écrivain suisse Benedict Schubert a plaidé mercredi à Luanda pour la publication de livres sur l'histoire des Églises, afin de faire connaître leur contribution à la lutte de libération, à l'instauration de la paix, à la réconciliation et au développement de l'Angola.

Selon l'écrivain, qui s'exprimait lors du lancement de la deuxième édition de son ouvrage « La Guerre et les Églises : Angola 1961-1991 », peu d'ouvrages détaillent l'histoire de ces institutions dans le pays.

À cet égard, Benedict Schubert a affirmé que son ouvrage constitue une contribution précieuse aux Églises, notamment en Angola, permettant ainsi à la population de comprendre le rôle qu'elles jouent depuis l'indépendance.

« Cet ouvrage analyse le rôle joué par les Églises pendant la guerre d'indépendance et la guerre civile en Angola », a expliqué l'auteur, évoquant l'intervention de ces institutions dans la formation de la conscience et de l'identité du peuple angolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, les institutions religieuses permettent à la population de garder espoir dans un contexte de grandes souffrances, en évitant toute implication directe dans le débat politique relatif à l'exercice du pouvoir.

Dans son discours, le révérend a également mis en garde contre les défis actuels auxquels est confronté le paysage religieux en Angola, marqué par la prolifération de sectes, dont beaucoup sont d'orientation charismatique.

L'auteur a déclaré espérer que cette publication contribuera à une meilleure compréhension de l'histoire et de la mission des Églises dans le pays, et encouragera de nouvelles études sur le phénomène religieux en Angola.

L'ouvrage, qui compte 340 pages et cinq chapitres, a été publié par les éditions Muenhu et compte, dans un premier temps, 120 exemplaires au prix de 15 500 kwanzas l'unité.

Benoît Schubert est né à Bâle, en Suisse, où il a étudié la théologie. Il fut ordonné pasteur de l'Église réformée et envoyé à Luanda, où il travailla de 1984 à 1992 avec l'Église évangélique réformée d'Angola (IERA) et le Conseil des Églises chrétiennes du pays.

Docteur en missiologie, il occupa par la suite divers postes pastoraux et universitaires en Suisse, en Angola et au Mozambique, avant de prendre sa retraite en 2022.