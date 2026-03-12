Afrique: Un diagnostic révèle de fortes asymétries entre les provinces du Corridor de Lobito

Lobito — Un diagnostic socio-économique du réseau de transport et de logistique du Corridor de Lobito, dont les résultats ont été présentés ce mercredi dans cette ville portuaire, met en évidence de fortes asymétries entre les provinces de l'ouest et de l'est.

L'étude vise à trouver un équilibre entre les provinces qui composent cette infrastructure, notamment Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico Leste.

Selon Borja Lopes, l'un des consultants ayant participé au diagnostic, le plan directeur du Corridor de Lobito, qui s'inscrit dans le cadre du programme « Diversifier davantage », a pour objectif de diversifier l'économie.

Il souligne ainsi que ce plan joue un rôle important dans la promotion de nouvelles activités économiques le long du corridor, telles que l'agriculture, l'agro-industrie et le tourisme, afin de parvenir à un développement plus équilibré entre l'ouest et l'est.

« L'objectif du plan directeur est de constituer un portefeuille de projets à présenter aux organisations internationales et multilatérales, telles que la Banque mondiale, le Global Gateway (Union européenne), la Société financière internationale (SFI) des États-Unis et la Banque africaine de développement, qui disposent de budgets à investir dans le Corridor de Lobito », a-t-il déclaré.

Selon lui, il est essentiel que ce portefeuille de projets soit hiérarchisé afin que ces organismes puissent choisir où et dans quoi investir, dans le cadre défini par le plan directeur du Corridor de Lobito.

Par ailleurs, Borja Lopes a indiqué que l'étude a conclu à l'excellent état des infrastructures, bien que les marchandises transportées soient principalement des minéraux en provenance de la République démocratique du Congo et de Zambie, transitant par le port de Lobito avant d'être acheminées vers les États-Unis, l'Europe et l'Asie.

Le Corridor de Lobito s'impose comme un axe majeur de la circulation des marchandises, non seulement entre les pays qu'il traverse, mais surtout grâce à sa connexion au marché mondial.

Ses principales infrastructures sont le Chemin de Fer Benguela (CFB), exploitée par Lobito Atlantic Railway (LAR), et le Port de Lobito, exploité par Africa Global Logistic.

Le Port de Lobito traite une part importante du volume du commerce international de toute la sous-région.