Angola: Des députés du MPLA réclament la légalisation de l'Institut « Estrela do Saber » à Luena

Luena — Des députés du MPLA ont visité mercredi l'Institut privé de santé « Estrela do Saber Muzwezwe », situé dans le quartier Social da Juventude, à Luena, d'une capacité de 3 000 étudiants, qui attend sa légalisation depuis quatre ans, promettant d'intervenir pour obtenir son ouverture.

Cette visite parlementaire intervient à un moment critique, car le démarrage des activités de l'institut a été reporté à plusieurs reprises, brisant les espoirs de nombreux jeunes de la province qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la santé.

L'institut dispose de 35 salles de classe, pouvant accueillir de 35 à 45 étudiants chacune, ainsi que de quatre laboratoires de soins infirmiers, deux laboratoires d'analyses cliniques, un laboratoire de pharmacie, une salle informatique et une salle multimédia.

Malgré cela, les députés ont souligné que les inspections menées par les autorités compétentes, telles que le ministère de la Santé et le bureau provincial, ont toujours abouti à des avis favorables.

L'institut, dont la construction s'est achevée il y a quatre ans, a été inspecté pour la première fois par des parlementaires du MPLA, venus s'informer sur l'état d'avancement des formalités juridiques et l'état actuel des installations.

L'établissement est équipé et prêt à accueillir ses premiers élèves, mais, selon le coordinateur du groupe parlementaire, Felino Job, il rencontre des difficultés pour obtenir son agrément, ce qui l'empêche à ce jour de fonctionner.

« Toutes les conditions légales sont remplies, l'institut dispose d'infrastructures complètes et d'équipements adéquats, mais il se heurte encore à des obstacles à son agrément. Cette situation préoccupe non seulement les députés, mais aussi les jeunes de la province », a déclaré le parlementaire.

Felino Job a assuré que le groupe de députés allait intensifier ses pressions sur les ministères de l'Éducation et de la Santé afin d'accélérer la procédure d'agrément et de permettre à l'institut d'ouvrir ses portes dès la rentrée 2026/2027.

Il a également souligné la nécessité de simplifier les lourdeurs administratives, qu'il considère comme un frein au développement des initiatives privées dans le domaine de l'éducation.

« Nous poursuivrons notre travail de plaidoyer pour résoudre ce problème. Le plus important à présent est de garantir la reprise des cours de santé, car les laboratoires et les installations sont en parfait état », a conclu le coordinateur des députés.

João Muzwezwe, promoteur et directeur de l'Institut « Estrela do Saber Muzwezwe », a exprimé sa frustration face au manque d'explications concernant les raisons de l'inactivité de l'établissement et a déploré la détérioration du matériel, notamment des réactifs, des ordinateurs et même du bâtiment lui-même, due à une inactivité prolongée.

L'Institut « Estrela do Saber Muzwezwe » compte une équipe de 200 enseignants recrutés l'année scolaire précédente et dispose d'un amphithéâtre, d'un terrain multisports et d'autres installations qui, selon son promoteur, sont prêtes à accueillir les étudiants.