Gambie: La Commission Parlementaire Spéciale découvre que les comptes bancaires de l'ancien président contiennent toujours des millions de dalasis

La commission parlementaire spéciale de l'Assemblée Nationale a découvert de sérieuses défaillances dans la gestion des comptes bancaires appartenant à l'ancien président Yahya A.J.J Jammeh et ses associés. La commission parlementaire spéciale a en effet révélé que plusieurs de ces comptes bancaires logés dans diverses banques sont non seulement toujours actifs, mais également que ces comptes contiennent des fonds, et ce, des années après le début du processus de recouvrement.

La commission a analysé au cours de son enquête les registres bancaires de plusieurs institutions financières et a découvert que les autorités gouvernementales chargées de superviser le transfert des fonds récupérés dans des comptes publics et la fermeture des comptes bancaires de l'ancien président et de ses associés avaient démontré un sérieux manque de rigueur et d'application dans l'exercice de leurs fonctions.

A AGIB Bank Ltd, les enquêteurs ont confirmé l'existence de deux comptes ouverts au nom de Kanilai Family Farms. Il avait été annoncé que les deux comptes avaient non seulement été suspendus, mais également vidés des fonds qui y avaient été déposés lors de la période d'audit. Cependant, la Commission Parlementaire Spéciale a déclaré qu'elle n'avait aucune documentation en sa possession prouvant que ces comptes avaient été effectivement fermés ; la Commission Parlementaire Spéciale est de l'avis que la suspension de ces comptes était plutôt une mesure administrative temporaire, et non pas une décision finale.

Les registres montrent que le 14 juin 2019 le Ministère de la Justice a ordonné à AGIB Bank de transférer la somme de 2.122.224,50 dalasis dans le compte de revenus du Ministère de l'Economie et des Finances logé à la Banque Centrale de la Gambie. AGIB Bank a obtempéré avec la directive, et le Trésorier Général a ordonné plus tard le transfert de ces fonds dans le Fond Consolidé de Revenus.

Plus troublant encore, a été la découverte par la Commission Parlementaire Spéciale de multiples autres comptes logés à Vista Bank. Ces comptes étaient liés à des compagnies et projets connectés à l'ancien président. Ces comptes avaient été ouverts respectivement aux noms d'Euro Africa Group Limited, de Kanilai Family Farm, d'Alhamdulillah Petroleum et Mineral Company, de KGI International et autres entités associées.

La Commission Parlementaire Spéciale a découvert que ces comptes contiennent toujours des fonds. Certains de ces comptes appartiennent à Euro Africa Group Limited, avec des soldes de 653.945,83 dalasis et 647.735,83 dalasis, tandis que les comptes liés à Kanilai Family Farms et Alhamdulillah Petroleum & Mineral Company présentent des soldes inférieures. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient été en mesure d'obtenir la documentation nécessaire démontrant que ces soldes avaient été transférées dans des comptes publics destinés à recueillir les fonds récupérés.

L'enquête a également permis la découverte de divers autres comptes dormants qui présentaient une balance nulle mais qui demeurent ouverts. Ces comptes avaient été ouverts respectivement aux noms de JV.KGI, KGI International, KGI Japanese Rice et Operation Save the Children (Sauvons les Enfants). Selon la Commission Parlementaire Spéciale, le maintien de ces comptes crée de sérieuses défaillances en termes de responsabilisation car ces comptes pourraient être sujets à des pénalités administratives ou pourraient être utilisés à nouveau.

Dans certaines instances, les comptes présentent des soldes négatives en raison de l'accumulation des pénalités bancaires. Ces comptes liés à Alhamdulillah Petroleum & Mineral Company, KGI International, KGI Boutique and Operation Save the Children (Sauvons les Enfants) présentent désormais des soldes négatives, suggérant que la fermeture de ces comptes n'avait jamais été effective suivant le processus de recouvrement.

La Commission Parlementaire spéciale a également révélé que lorsque le Ministère de la Justice avait donné des instructions à certaines banques pour le transfert de fonds dans des comptes publics, ces banques ont adressé une correspondance au ministère demandant des détails sur les comptes bancaires concernés et des éclaircissements sur la procédure à suivre concernant les comptes contenant des devises étrangères. Cependant, les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'ont trouvé aucune preuve que le ministère avait adressé une réponse à ces demandes.

Il apparait donc que certains de ses fonds étaient toujours dans des comptes logés dans ces banques tandis que les pénalités administratives s'accumulaient.

La Commission Parlementaire Spéciale a maintenant recommandé que les autorités procèdent à un audit de ces comptes, transfèrent toutes les sommes restantes dans les comptes publics destinés au recouvrement de fonds, et veillent à ce que tous les comptes dormants ou inactifs soient effectivement fermés en vue d'empêcher toute transaction ou pénalité supplémentaire.

