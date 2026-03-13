Cote d'Ivoire: Salon international de l'IA, de la défense et de l'espace - Les grandes orientations de l'édition 2026 dévoilées

Les organisateurs de la deuxième édition du Salon de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace (Siade) ont dévoilé, le jeudi 12 mars, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cegci), au Plateau, les grandes orientations de cet événement technologique d'envergure.

Prévu les 13 et 14 avril, au stade Félix Houphouët-Boigny, le salon se tiendra autour du thème : « Quelles stratégies pour une souveraineté technologique en Afrique à l'horizon 2030 ? ».

Placée sous le co-parrainage du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette rencontre ambitionne de rassembler décideurs publics, experts, entrepreneurs et investisseurs autour des enjeux liés à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et aux technologies spatiales.

Initiateur de l'événement et président-directeur général du cabinet panafricain Sah Analytics, Yaya Sylla a souligné que le Siade s'inscrit dans une dynamique stratégique pour le continent africain. « Il ne s'agit pas d'un salon technologique classique. C'est une plateforme panafricaine de structuration, de décision et d'action », a-t-il expliqué.

Selon lui, l'essor de l'Intelligence artificielle transforme en profondeur plusieurs secteurs stratégiques, notamment la défense, la cybersécurité ou encore l'exploitation de l'imagerie satellitaire.

« L'Ia est désormais au coeur des transformations sectorielles majeures. En collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, nous développons des solutions dans des domaines clés comme la santé, le tourisme, l'énergie et la défense », a-t-il précisé.

De son côté, la commissaire générale du salon, Touré Gueye, a indiqué que cette édition ambitionne de créer un espace privilégié de partage d'expériences, de présentation de cas d'usage concrets et de développement de partenariats stratégiques autour de l'Intelligence artificielle.

L'événement devrait réunir plus de 15 000 participants issus d'une trentaine de pays ainsi que de nombreux investisseurs internationaux. « Les 13 et 14 avril, Abidjan deviendra le centre névralgique de la souveraineté technologique africaine », a affirmé Mme Touré Gueye.

À travers cette initiative, les promoteurs du Siade entendent contribuer à positionner l'Afrique comme un acteur majeur de l'innovation technologique mondiale à l'horizon 2030.