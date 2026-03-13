Congo-Kinshasa: Le pays se dote de sa première raffinerie pilote d'or à Kalemie

La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la transformation locale de ses ressources minières. La ministre du Portefeuille, Julie Shiku, a lancé mercredi 11 mars la toute première raffinerie pilote d'or du pays à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

L'inauguration de cette raffinerie constitue une avancée majeure dans la structuration de la filière aurifère nationale et dans la promotion d'une dynamique de transformation locale génératrice de valeur.

Elle illustre également l'engagement de l'État actionnaire, à travers le ministère du Portefeuille, à valoriser les actifs publics, à renforcer la gouvernance des entreprises du Portefeuille de l'État et à encourager des partenariats stratégiques créateurs de valeur pour l'économie nationale.

Par cette initiative, la ministre du Portefeuille réaffirme l'attention particulière portée au développement et à la modernisation des entreprises publiques, véritables leviers d'industrialisation, de création de richesse et de souveraineté économique pour la République démocratique du Congo.

Baptisée DRC Gold Refinery S.A., cette installation industrielle est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise publique DRC Gold Trading S.A. et la société Lunga Mining. La raffinerie affiche une capacité de production mensuelle estimée entre 500 et 600 kilogrammes d'or. Elle couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'achat de l'or brut jusqu'au raffinage et à la production de lingots.

Pour le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, cette infrastructure marque une étape déterminante pour le secteur aurifère congolais. Elle devrait notamment permettre d'améliorer la traçabilité de l'or et d'offrir des prix plus équitables aux mineurs artisanaux.

« Pour la première fois, la RDC se dote de la capacité de raffiner ses propres minerais stratégiques, tout en garantissant des prix équitables et des conditions transparentes pour les mineurs artisanaux », a déclaré le ministre.

Avec cette raffinerie pilote, la RDC ambitionne désormais d'exporter de l'or raffiné à une pureté de 99,9 %, dans le cadre des réformes visant à renforcer la transparence et la valorisation locale des ressources minières. Porté par DRC Gold Trading SA et Lunga Mining SARL, le projet vise à promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et à renforcer le contrôle stratégique de l'or produit en République démocratique du Congo.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Guylain Nyembo, ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement.

A travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir la transformation et l'industrialisation du secteur minier en République démocratique du Congo.