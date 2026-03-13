Centrafrique: Un chef de milice centrafricain meurt en détention

communiqué de presse

La mort de Mathurin Kombo souligne la nécessité persistante de rendre justice

Cette semaine, la Cour pénale spéciale en République centrafricaine a annoncé que Mathurin Kombo, qui était détenu par la cour et poursuivi pour des crimes commis en 2014, est décédé à l'Hôpital communautaire de Bangui.

Il y a douze ans, alors que la République centrafricaine était plongée dans une guerre civile, je suis arrivé dans le village de Guen, dans le sud-ouest du pays, pour y mener des recherches. Sur place, nous avons confirmé que début février 2014, des forces anti-balaka avaient attaqué des civils musulmans, tuant au moins 72 hommes et garçons, certains âgés de neuf ans seulement.

Je n'oublierai jamais une conversation que j'ai eue avec le père d'Oumarou Bouba, âgé de 10 ans. « Alors que nous fuyions, il a été abattu », m'a-t-il raconté. « Il est tombé, mais ils l'ont achevé à coups de machette. »

Les milices anti-balaka se sont soulevées à travers la République centrafricaine pour combattre la Séléka, une coalition majoritairement musulmane qui a pris le contrôle du pays en 2013. Elles ont commencé à cibler les civils musulmans, particulièrement dans l'ouest du pays, les assimilant à la Séléka ou à ses sympathisants.

À l'époque, nous avons rencontré Mathurin Kombo, un chef anti-balaka commandant de Guen. Il niait que le massacre ait eu lieu, mais exprimait ouvertement son dégoût envers les musulmans. C'était un dirigeant arrogant et sûr de lui, convaincu qu'il pourrait échapper à la justice.

Puis le gouvernement de transition a créé la Cour pénale spéciale (CPS) afin de lutter contre l'impunité généralisée. La cour est chargée d'enquêter sur les crimes graves commis pendant les conflits armés du pays depuis 2003 et de poursuivre leurs auteurs. Elle est composée de juges et de procureurs nationaux et internationaux. Elle a commencé ses travaux en 2018 et Kombo a été arrêté en 2022.

Le procès contre lui et six autres coaccusés, dont un autre chef anti-balaka, Edmond Beïna, pour les atrocités commises à Guen est toujours en cours.

Le fait que Kombo ne verra pas la fin de son procès est une perte pour les rescapés et les proches des victimes des massacres. Mais sa mort souligne également la nécessité persistante de rendre justice pour les crimes commis à Guen et ailleurs dans le pays, ainsi que le rôle essentiel que joue la CPS pour y parvenir.

Le gouvernement centrafricain et les partenaires internationaux de la cour devraient redoubler d'efforts pour garantir qu'elle dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son travail essentiel, et accomplir son mandat crucial.

Kombo est peut-être mort avant la fin de son procès, mais la procédure en cours contre ses coaccusés offre l'espoir que justice, quel que soit le temps qu'elle prendra, finira par être rendue.

Lewis Mudge, Directeur, Afrique centrale