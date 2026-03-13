Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, exprime sa profonde préoccupation face aux informations faisant état d'une frappe de drone à Goma, dans la province du Nord-Kivu, ayant entraîné la mort de civils, dont un travailleur humanitaire, et causé des dégâts dans des zones résidentielles. Le Président condamne fermement toute attaque mettant en danger la vie des civils et du personnel humanitaire, en violation du droit international humanitaire.

La Commission de l'Union africaine réitère l'impératif pour toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue, d'éviter toute action susceptible d'aggraver les tensions et de garantir la protection des civils ainsi que des acteurs humanitaires opérant dans la région.

La Commission de l'Union africaine souligne en outre l'importance de respecter les efforts de médiation en cours ainsi que les arrangements de cessez-le-feu visant à rétablir la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. À cet égard, la Commission soutient la nécessité de clarifier les circonstances entourant cet incident au moyen d'une enquête impartiale.

L'Union africaine demeure pleinement engagée à travailler avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo, les partenaires régionaux et la communauté internationale afin de faire avancer une solution politique durable, de réduire les violences et de promouvoir une paix et une stabilité durables dans la région.