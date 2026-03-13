Congo-Kinshasa: Le Président de la Commission de l'Union Africaine condamne des attaques contre les civils à Goma, et réaffirme son engagement pour la paix dans l'Est de la RDC

12 Mars 2026
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, exprime sa profonde préoccupation face aux informations faisant état d'une frappe de drone à Goma, dans la province du Nord-Kivu, ayant entraîné la mort de civils, dont un travailleur humanitaire, et causé des dégâts dans des zones résidentielles. Le Président condamne fermement toute attaque mettant en danger la vie des civils et du personnel humanitaire, en violation du droit international humanitaire.

La Commission de l'Union africaine réitère l'impératif pour toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue, d'éviter toute action susceptible d'aggraver les tensions et de garantir la protection des civils ainsi que des acteurs humanitaires opérant dans la région.

La Commission de l'Union africaine souligne en outre l'importance de respecter les efforts de médiation en cours ainsi que les arrangements de cessez-le-feu visant à rétablir la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. À cet égard, la Commission soutient la nécessité de clarifier les circonstances entourant cet incident au moyen d'une enquête impartiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Union africaine demeure pleinement engagée à travailler avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo, les partenaires régionaux et la communauté internationale afin de faire avancer une solution politique durable, de réduire les violences et de promouvoir une paix et une stabilité durables dans la région.

Lire l'article original sur African Union.

Tagged:
Copyright © 2026 African Union. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.