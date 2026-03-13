Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 mars 2026

revue de presse

Afrique du Sud: Bellarmine Chatunga Mugabe reste en détention après l'agression d'un employé



Le fils cadet du défunt président zimbabwéen Robert Mugabe fait face à la justice sud-africaine pour des faits de violence armée. Accusé d'avoir ouvert le feu sur un membre de son personnel au sein de sa résidence privée de Johannesburg, le jeune homme a surpris l'audience en renonçant à sa demande de remise en liberté provisoire.

Les faits, survenus le mois dernier dans le quartier huppé du nord de Johannesburg, ont plongé la famille Mugabe dans une nouvelle tourmente judiciaire. Bellarmine Chatunga Mugabe est poursuivi pour avoir tiré sur le jardinier officiant à son domicile. Selon les informations rapportées par le média panafricain Africanews, le mobile de cet acte reste pour l'heure un mystère total, les autorités policières locales précisant que l'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. (Source AllAfrica)

Niger: Le Parlement européen exige la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum

Âgé de 66 ans, Mohamed Bazoum est retenu depuis près de trois ans avec son épouse dans une aile du palais présidentiel de Niamey. "Ce n'est pas normal qu'il soit encore empêché de téléphoner, qu'il soit coupé du monde", a dénoncé l'eurodéputé français Christophe Gomart (LR-PPE), à l'initiative de la résolution, interrogé par le Journal Afrique sur TV5MONDE. Selon les parlementaires européens, l'ancien président ne bénéficierait que de soins médicaux limités et aucune information vérifiable sur son état n'a filtré depuis plus d'un an.

La situation juridique de l'ancien chef de l'État s'est en outre dégradée: son immunité présidentielle a été levée en 2024 par la justice nigérienne et les autorités de transition menacent de le poursuivre pour "haute trahison", une accusation susceptible d'entraîner la peine de mort. (Source TV5 Monde Afrique)

RDC : Enquête ouverte après l’attaque de drones qui a fait 3 morts à Goma



En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement s’est engagé à travailler avec l’ONU afin d’établir les faits après l’attaque de drones survenue à Goma.

Dans un communiqué, les autorités de Kinshasa ont rendu hommage aux victimes, s’inclinant devant la mémoire des personnes disparues. Le gouvernement a également indiqué que les circonstances exactes de ces incidents, notamment l’origine des explosions, font actuellement l’objet d’enquêtes menées par les services compétents afin de faire toute la lumière sur les faits. ( Source Africanews)

Visite du chef de la diplomatie francaise en RCA : Un coup d’accélérateur au train de la coopération entre Paris et Bangui

Depuis le 12 mars dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est en visite officielle de deux jours à Bangui, la capitale centrafricaine, où il rencontrera le président Faustin Archange Touadéra. Ce déplacement intervient au lendemain de la visite du chef de l’Etat centrafricain à Moscou qui reste un partenaire sécuritaire de premier plan pour la RCA.

C’est dire l’importance de cette visite qui vise à donner un coup d’accélérateur au train de la coopération entre Paris et Bangui. Et ce, dans un contexte de fragile réchauffement des relations entre les deux capitales dont les rapports s’étaient fortement dégradés entre 2020 et 2021 ; Paris ne voyant déjà pas, à l’époque, d’un bon œil, la présence du groupe paramilitaire russe Wagner en Centrafrique. (Source Le Pays)

Des tirs de sommation à la frontière entre la Guinée et le Liberia

Selon une source locale libérienne, plusieurs tirs ont été effectués par l'armée guinéenne en direction de civils libériens rassemblés près du fleuve Makona. Des tirs qui auraient fait un blessé, transporté à l'hôpital JFK de Monrovia.

Une version de l'incident, réfutée par plusieurs sources guinéennes présentes sur place ce mercredi au moment des tirs. Selon elles, les coups de fusil venaient bel et bien du côté libérien, alors que les forces de l'ordre guinéennes tentaient de maintenir le calme dans la zone.

Ces tirs sont la suite de tensions grandissantes à la frontière commune, où une partie du territoire, côté libérien du fleuve, est disputée. (Source RFI)

L'Ouganda impose le visa aux citoyens américains et de l'Union européenne



L'Ouganda a annoncé l'entrée sans visa pour les ressortissants de 40 pays, excluant les États-Unis et les pays de l'Union européenne de cette liste. Il s'agit d'une nouvelle mesure.

Selon le gouvernement ougandais, les voyageurs en provenance des pays visés n'auront plus besoin d'obtenir un visa pour se rendre en Ouganda et pourront rester jusqu'à trois mois pour du tourisme ou des affaires.

Les pays africains qui n'auront pas à obtenir de visa avant de se rendre en Ouganda sont : Kenya, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Burundi, Soudan du Sud, Seychelles, Maurice, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Lesotho, Madagascar, Comores, Érythrée, Gambie, Sierra Leone, Ghana et Eswatini. (Source TRT Africa)

Mali : Une brigade spéciale de lutte contre l’orpaillage illégal



Le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres, du mercredi 11 mars 2026, des projets de texte portant création d’une Brigade spéciale des Mines chargée de renforcer la lutte contre l’exploitation minière illégale.

Le Conseil des ministres du Mali a approuvé mercredi la création d’une Brigade spéciale des Mines, une unité nationale dotée de pouvoirs de police judiciaire destinée à lutter contre l’exploitation minière illégale et à renforcer la sécurisation des sites d’orpaillage et de carrière.

La Brigade des mines en voie de création doit intervenir sur l’ensemble du territoire pour contrôler les sites d’orpaillage, constater les infractions et sécuriser les zones minières. (Source APAnews)

Mauritanie : Décès de Boubacar Ould Messaoud, figure de la lutte anti‑esclavagiste

Boubacar Ould Messaoud est décédé jeudi 12 mars 2026 à l’âge de 80 ans. Fondateur de l’association SOS Esclaves en 1995, il consacra plusieurs décennies de sa vie à combattre l’esclavage en Mauritanie et à faciliter la réinsertion des personnes affranchies au sein de la société.

Né à Rosso, Messaoud s’est imposé comme une voix majeure de la cause négro‑mauritanienne. Tout au long de sa carrière militante, il a été emprisonné à plusieurs reprises et a reçu des distinctions internationales pour son engagement en faveur des droits humains. (Source BeninWebTV)

Pdci-Rda/Groupe parlementaire - 4 députés suspendent leur participation aux activités



Nouvelle zone de turbulence au sein du Parti démocratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda). Quatre députés de la formation politique ont suspendu leur paricipation aux activités du groupe parlementaire de leur parti à l’Assemblée nationale. Cette décision a été rendue publique le mercredi 11 mars 2026. Une décision qui traduit les tensions internes qui traversent actuellement le principal parti d’opposition ivoirien.

Les parlementaires concernés sont Kouamé Koffi Athanase, député de la circonscription de Bocanda (Bengassou, Bocanda, Kouadioblékro et N’zécrèzessou) ; N’Zi N’Da Affoué Éliane, députée de Bocanda ; Adja Alain, député de Port-Bouët, ainsi que N’Gouan Jérémie Alfred, député de la commune d’Aboisso. (Source Fratmat)

Le Bénin adopte une stratégie nationale pour réduire la malnutrition d’ici 2030

Face à une malnutrition encore élevée, le gouvernement béninois se dote d’un nouveau cadre stratégique pour renforcer la coordination des actions publiques et améliorer l’état nutritionnel de la population.

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 11 mars, le gouvernement du Bénin a approuvé la Stratégie nationale d’alimentation et de nutrition pour la période 2026-2030. Ce document vise à opérationnaliser la Politique nationale de l’alimentation et de la nutrition en traduisant ses orientations en actions concrètes, planifiées et budgétisées. (Source Agence Ecofin)