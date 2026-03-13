Cote d'Ivoire: Accès aux soins dans le Grand Abidjan - L'État et les mairies unissent leurs forces pour renforcer le réseau sanitaire

Le renforcement de l'offre de soins dans le Grand Abidjan était au coeur d'une importante séance de travail tenue, ce jeudi 12 mars 2026, à Abidjan-Plateau avec l'ensemble des mairies du District autonome d'Abidjan. Cette rencontre stratégique visait à réfléchir aux moyens d'améliorer l'accès aux services de santé face à la croissance démographique rapide de la capitale économique ivoirienne.

Au cours des échanges, les participants ont engagé une réflexion collective sur l'extension et la modernisation du réseau des établissements sanitaires afin de mieux répondre aux besoins des populations. Les discussions ont permis d'établir un état des lieux précis de l'offre sanitaire dans les différentes communes du District.

Les représentants des mairies ont ainsi présenté la situation sanitaire de leurs localités respectives, en mettant en lumière les besoins urgents, les projets en cours ainsi que les réserves foncières susceptibles d'accueillir de nouvelles infrastructures de santé. Cette démarche participative a également permis d'identifier plusieurs défis majeurs, notamment les contraintes foncières, l'insuffisance de certaines infrastructures et les disparités territoriales dans l'accès aux soins.

Vers une meilleure proximité des services de santé

Cette concertation s'inscrit dans une vision claire des autorités : rapprocher davantage les services de santé des populations et garantir un accès plus équitable aux soins. L'objectif affiché est notamment de faire en sorte qu'aucun habitant du Grand Abidjan ne se trouve à plus de cinq kilomètres d'un centre de santé, tout en renforçant le réseau des établissements sanitaires de premier contact.

Dans cette dynamique, plusieurs orientations fortes ont été retenues. Il s'agit notamment de la construction de nouveaux établissements sanitaires dans les zones jugées prioritaires, du lancement d'études techniques et de cartographies précises des besoins sanitaires, ainsi que de l'organisation de missions techniques dans les différentes communes afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets.

Les autorités ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre l'État et les collectivités locales, considérée comme un levier essentiel pour améliorer durablement l'offre de soins.

À travers cette initiative, les acteurs impliqués entendent bâtir un système de santé plus accessible, plus équitable et plus performant, à la hauteur des défis démographiques et urbains du Grand Abidjan.