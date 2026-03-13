Afrique: Football/Lyon-PSG et ASEC-Africa au 'Félicia' - Adjé Silas Metch appelle à une mobilisation générale

Le football sera à l'honneur ce week-end à Abidjan avec deux grandes affiches attendues au stade Félix Houphouët-Boigny. À l'approche de la finale de la Ligue féminine française entre l'Olympique Lyonnais Féminin et le Paris Saint-Germain Féminin, ainsi que du choc des seizièmes de finale de la Coupe nationale opposant l'ASEC Mimosas à l'Africa Sports d'Abidjan, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a lancé un appel à la mobilisation générale des supporters ivoiriens.

Les deux rencontres se disputeront les 14 et 15 mars 2026 au Stade Félix Houphouët-Boigny, promettant un week-end intense pour les passionnés du ballon rond.

Pour le ministre des Sports, l'accueil de la finale féminine entre Lyon et Paris constitue un honneur pour la Côte d'Ivoire et une opportunité de démontrer son savoir-faire en matière d'organisation d'événements sportifs d'envergure. « C'est un privilège et un honneur pour notre pays d'accueillir ce match entre les deux meilleures équipes féminines françaises. C'est une occasion de plus de démontrer que la Côte d'Ivoire est une destination attractive et prête à relever ce défi », s'est-il réjoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le patron du sport ivoirien a également tenu à saluer le rôle déterminant du chef de l'État, Alassane Ouattara, dont le leadership, selon lui, a permis à Abidjan d'être choisie pour accueillir cette rencontre inédite. Pour la première fois, deux clubs français du football féminin se disputeront un trophée sur le continent africain, confirmant la place grandissante de la Côte d'Ivoire dans l'organisation de grands rendez-vous sportifs.

Le choc ASEC-Africa renaît

En marge de cette finale féminine, le calendrier offre également aux amateurs de football ivoirien une autre affiche très attendue. Le dimanche 15 mars, l'ASEC Mimosas et l'Africa Sports d'Abidjan croiseront le fer dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe nationale.

Cette confrontation, considérée comme l'une des plus grandes rivalités du football ivoirien, ravive les souvenirs des rencontres mémorables qui ont marqué les années 1990. Pour de nombreux supporters, ce duel rappelle les grandes heures du championnat national.

Le ministre Adjé Silas Metch a invité les supporters des deux camps à vivre cette opposition dans un esprit sportif. « L'ASEC et l'Africa sont des clubs très animés. Ils nous ont offert des matchs très disputés par le passé. Pour le match de ce dimanche, il faut que les supporters des deux équipes comprennent la nécessité de maintenir cette adversité sportive pour le bien du football ivoirien », a-t-il exhorté.

Avec ces deux affiches majeures programmées au Félicia, Abidjan s'apprête ainsi à vibrer au rythme du football, entre spectacle international et rivalité historique du championnat ivoirien.