Cote d'Ivoire: Finale féminine Olympique Lyonnais-PSG à Abidjan - Hadja Touré appelle les Ivoiriens à une mobilisation massive

À quelques jours de la finale de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, prévue le samedi 14 mars au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, les préparatifs s'intensifient.

Invitée de l'émission « La Grande Team » sur La 3, Mme Hadja Touré, Directrice de la Communication, des Relations publiques, de la Documentation et des Archives au ministère des Sports, a apporté des précisions sur l'organisation de cet événement sportif majeur.

Elle participait à cette émission aux côtés de Mme Élina Kassebedo, vice-présidente de la commission féminine à la Fédération ivoirienne de football (FIF). Ensemble, les deux responsables ont évoqué les enjeux de cette finale inédite qui réunira deux grandes formations du football féminin européen sur le sol ivoirien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dès l'entame de son intervention, Mme Hadja Touré a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, dont le leadership, selon elle, permet à la Côte d'Ivoire d'accueillir des événements sportifs d'envergure internationale. Elle a également annoncé l'arrivée des deux équipes finalistes à Abidjan dès le jeudi 12 mars. « Nous les attendons avec impatience », a-t-elle déclaré.

La représentante du ministère des Sports a, par ailleurs, détaillé le dispositif organisationnel mis en place pour assurer le succès de cette rencontre. Elle a indiqué qu'un comité d'organisation renforcé a été constitué sous la conduite du ministre des Sports, Adjé Silas Metch. Ce dispositif, a-t-elle précisé, mobilise plusieurs départements ministériels, notamment ceux en charge de la Sécurité, du Tourisme et de la Culture.

Selon Mme Touré, cette mobilisation traduit la volonté de la Côte d'Ivoire de confirmer son savoir-faire dans l'organisation de grands rendez-vous sportifs sur le continent africain.

Enfin, elle a lancé un appel à la population ivoirienne afin qu'elle se mobilise massivement pour soutenir cette initiative et célébrer le football féminin. « Les tickets pour accéder au stade sont gratuitement offerts par le Chef de l'État. Ils sont disponibles dans les différentes communes du district d'Abidjan ainsi que dans des centres de formation bien identifiés. Nous invitons les Ivoiriennes et les Ivoiriens à se mobiliser massivement autour de cette finale inédite », a-t-elle conclu.

Cette rencontre sportive s'annonce ainsi comme un moment fort pour la promotion du football féminin et pour le rayonnement sportif de la Côte d'Ivoire.