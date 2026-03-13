Afrique: Souveraineté technologique - Le SIADE ouvre la réflexion sur l'avenir numérique du continent africain

La société SaH Analytics a procédé, le jeudi 12 mars 2026, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de la deuxième édition du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace (Siade).

Prévue du 13 au 15 avril 2026 au stade Félix-Houphouët-Boigny, cette édition réunira experts, chercheurs, jeunes entrepreneurs et décideurs autour du thème : « Quelles stratégies pour une souveraineté technologique en Afrique à l'horizon 2030 ? »

Dans un contexte mondial caractérisé par une compétition technologique accrue et une transformation numérique fulgurante, Abidjan s'apprête à accueillir un rendez-vous majeur consacré aux technologies émergentes. Le Siade ambitionne ainsi de nourrir une réflexion stratégique sur les voies et moyens permettant au continent africain de consolider son autonomie dans les domaines technologiques.

Lors de la cérémonie de lancement, la commissaire générale du salon, Touré Gueye, a insisté sur la volonté des organisateurs de faire de cette plateforme un espace privilégié d'échanges et de débats sur les enjeux technologiques contemporains.

La jeunesse au coeur du dispositif

La promotion de la jeunesse constitue l'un des axes fondamentaux de cette initiative. Plusieurs partenariats ont été établis avec des établissements d'enseignement supérieur et des institutions de formation afin de garantir une participation active des étudiants. Des solutions de mobilité sont également envisagées pour faciliter leur accès au site de l'événement.

Le choix du stade Félix-Houphouët-Boigny, lieu emblématique d'Abidjan, témoigne de la volonté des organisateurs d'associer un symbole national à un événement dédié à l'innovation. « Le stade Félix Houphouët-Boigny est un espace mythique que nous souhaitons valoriser pour accueillir de grands rendez-vous technologiques », a souligné Mme Touré.

Dans cette même dynamique, une caravane de l'intelligence artificielle sillonnera plusieurs établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves aux enjeux et aux opportunités liés à l'essor de l'Ia.

Renforcer la souveraineté technologique africaine

Le Pdg de SaH Analytics International, Dr Yaya Sylla, a, quant à lui, rappelé l'importance du thème retenu. Selon lui, la souveraineté technologique passe nécessairement par la maîtrise des infrastructures numériques, des données ainsi que des technologies stratégiques. « Aujourd'hui, les nations doivent pouvoir compter sur leurs propres ressources humaines, leurs infrastructures et leurs technologies », a-t-il affirmé.

Dans cette perspective, SaH Analytics a entrepris la construction d'un data center destiné à soutenir le développement de solutions algorithmiques et d'applications technologiques indépendantes des grandes plateformes internationales.

Le Siade vise également à encourager la création de partenariats technologiques entre acteurs africains et institutions internationales, avec la participation attendue d'entreprises venues d'Europe, des États-Unis et d'Asie.

Un village de l'innovation pour stimuler la créativité

L'édition 2026 accordera une attention particulière à l'innovation, avec la création d'un village de l'innovation, présenté par la directrice marketing et communication de Data354, Patricia Yoman. Cet espace se veut un lieu d'expérimentation, de démonstration et de collaboration pour l'ensemble de l'écosystème technologique africain.

Il s'articulera autour de quatre pôles complémentaires : une zone immersive, offrant des expériences en réalité virtuelle, robotique et projections holographiques ; ainsi qu'un espace dédié aux startups et jeunes talents, leur permettant de présenter leurs solutions devant un parterre d'investisseurs, de chercheurs et de décideurs ; une zone de discussions, comprenant conférences, ateliers pratiques et sessions de réseautage. Et un hackathon, ouvert aux développeurs, data scientists et entrepreneurs, visant à transformer des idées innovantes en solutions concrètes, avec à la clé des prix, des opportunités de mentorat et une visibilité continentale.

À travers ce dispositif, les initiateurs entendent démontrer que l'Afrique ne se contente pas de consommer la technologie : elle est pleinement capable de la concevoir, de la tester et de la déployer.

Une participation en hausse attendue

Les organisateurs ambitionnent d'accueillir près de 10 000 visiteurs contre environ 7 000 lors de la première édition. En réunissant chercheurs, startups, entreprises et décideurs, le Siade entend contribuer à l'émergence d'une vision africaine de l'innovation et à la formulation de stratégies adaptées pour bâtir une véritable souveraineté technologique à l'horizon 2030.