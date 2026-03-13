Cote d'Ivoire: Logement - Plus de 2 milliards de Fcfa pour la construction de plusieurs villas à Bingerville

Quatre-vingt-deux, c'est le nombre de villas supplémentaires qui vont bientôt sortir de terre dans la commune de Bingerville.

Selon un communiqué transmis le 12 mars 2026, la Banque de l'État dénommée Bhci (Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire) a accordé un appui financier de 2,2 milliards de Fcfa à un opérateur immobilier pour la réalisation du projet, dans le cadre de sa politique de renforcement de son soutien au développement de l'habitat en Côte d'Ivoire.

Le directeur général, Karna Patrice Coulibaly, a rappelé que la mission de son entreprise est de soutenir la production de logements en amont, tout en facilitant l'accès à la propriété pour les acquéreurs finaux grâce à des programmes de financement adaptés.

Karna Patrice Coulibaly souligne que cette initiative illustre la coopération croissante entre le secteur bancaire et les promoteurs immobiliers privés, à travers des mécanismes de financement structurés et des lignes de crédit renouvelables.

Le projet en question concerne la construction de la « Cité Prestige Zoh-Henan ». Ce nouveau financement permettra de réaliser la deuxième tranche du programme.

La cérémonie de pose de la première pierre de cette phase s'est tenue le 28 février 2026, en présence d'autorités administratives, de chefs traditionnels et de nombreux partenaires.

Quant à la première tranche, elle avait concerné la construction de 120 villas, toujours avec un accompagnement de la Bhci.

Le projet marque ainsi une nouvelle étape importante dans le développement urbain de la zone périphérique d'Abidjan.

Le directeur du financement de l'habitat et des grands programmes immobiliers, Kibegnary Yéo, a, pour sa part, rappelé l'engagement de la banque. Celui de soutenir les promoteurs immobiliers afin de développer l'offre de logements pour diverses couches sociales et de permettre aux ménages d'y accéder dans les meilleures conditions.